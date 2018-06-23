23.06.2018, Запорожье, Анастасия Самойлова

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Це Европа: Порошенко торжественно открыл дорожный знак

Президент Украины Петр Порошенко открыл дорожный знак на участке дороги Н-08 Борисполь – Днепр – Запорожье – Мариуполь.

Об этом он сообщил у себя в Twitter, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Осматриваю первый отремонтированный участок дороги, которая соединяет Запорожье и Днепр. Эта дорога отремонтирована по технологиям европейского образца, а деньги на ее строительство были выделены за счет налогового эксперимента и денег дорожного фонда», – поспешил похвалиться украинский президент.

Это потрясающее событие у себя в Facebook прокомментировал экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко.

«Это невиданная победа, какой должна гордиться каждый украинец! Каждый, без исключения! Благодарные жители близлежащих сел сносят под дорожный знак Н-08 цветы и венки, зажигают и ставят у знака свечи. Петр Алексеевич! Какой же вы молодец!

Я горжусь Вами!

Если на Украине президент дожился до того, что уже вынужден ОТКРЫВАТЬ ДОРОЖНЫЙ ЗНАК, то это доказательство того, что более значимого в этой стране уже не происходит. Значит, ничего не строится (заводы, фабрики, мосты, аэропорты, вокзалы и т. п.). Потому и вводить в эксплуатацию и открывать НЕЧЕГО! Да, дорожный знак также стоит денег, но, наверное, как раз таких, которых Порошенко не жалко оторвать от себя любимого», – язвительно комментирует Журавко.