«Цель – построение сильной и свободной экономики»: Запад больше не сможет обкрадывать Россию

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Подобно послевоенному СССР, современная Россия даст достойный отпор валютной гегемонии Запада и отстоит собственный экономический суверенитет.

Об этом на очередном заседании Совета Федерации заявил заместитель секретаря Общественной палаты РФ, председатель Координационного совета по национальным проектам и народосбережению Александр Галушка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он убежден, что оглашенная США и Европой санкционная война против РФ наглядно показала государству, насколько важна финансовая независимость.

«Полагаю, что со многими иллюзиями, которыми мы, к большому сожалению, руководствовались 30 лет в рамках своей финансовой, экономической политики, – мы расстаемся. Венцом этих иллюзий стала заморозка, а фактически кража российских резервов в беспрецедентных масштабах. Кража, которой соответствовала милитаризация мировой резервной валюты – доллара США, милитаризация ведущих валют мира и милитаризация, которая поставила вопрос о валютном, финансовом, экономическом суверенитете страны», – поясняет Галушка.

Замсекретаря ОП РФ отметил, что подтверждение экономического суверенитета поможет с легкостью преодолеть России наложенные Западом ограничения.

«Санкции, которые ограничивали возможность получения Россией необходимых импортных поставок, ограничивают доступ к технологиям, прекращают какой-либо доступ к финансовым рынкам, еще более остро и актуально ставят вопрос о построении сильной, эффективной, растущей, суверенной экономики. Другого пути, в сложившихся обстоятельствах, кроме как опора на свой реальный суверенитет, реализация доктрины суверенной экономики, у нас нет», – подчеркивает он.

Галушка напомнил, что успешно противостоять давлению США и Европы РФ, как показывает исторический опыт, не впервой.

«В истории такие ситуации уже случались, когда Россию обкладывали санкциями, душили, давили, а наша страна показывала рекордный темп экономического роста – совершила индустриализацию, побеждала в самой кровавой в мировой истории войне и поражала всех быстрым восстановлением после Великой Отечественной войны. Тем восстановлением, которое так и осталось непонятым западными экономистами. Они не могли понять, почему они считают, что 20 лет понадобится на восстановление, а к 4 кварталу 1947 года уже объёмы промышленного производства в нашей стране вышли на довоенный уровень. При этом мы не брали кредитов из-за рубежа, и делали это всё в условиях колоссальной разрухи после Великой Отечественной войны. Такого рода исторические примеры являются верным путем нахождения и практической реализацией модели подлинно суверенной экономики», – рассказал спикер.