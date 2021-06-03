Чей Крым, бандерлоги? Как топ-чиновники Украины легализуют богатства в России

03.06.2021, Симферополь, Александр Ростовцев

Новости Украины

С давних пор известны рассказы, как индийские крестьяне для каких-то нужд ловят обезьян. На земле прочно закрепляется кувшин с узким горлом, в который насыпается несколько горстей орехов. Обезьяны просовывают в узкое горлышко кувшина лапки и хватают в потный кулачок орехи, да так, что, не избавившись от орехов вытащить руку невозможно. Обезьянья жадность такова, что не позволяет приматам расстаться с добычей ни при каких условиях, даже при появлении человека, отчего кувшин становится ловушкой для бандерлога.

По этой аналогии, крымский кувшин с орехами, представляющий собой недвижимость на территории полуострова, становится ловушкой для разнокалиберных украинских чиновников, славящихся обезьяньей жадностью.

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Избавиться от участков крымской земли, не говоря уже – бросить на произвол судьбы – не желают даже самые знойные «патриоты Украины», включая президента Вовочку Зеленского. Даже несмотря на угрозу скандалов и крупные неприятности, украинские чиновники идут на легитимизацию российской принадлежности Крыма через оформление собственности по российским законам и сокрытие этого факта в украинской налоговой декларации.

Если задуматься, то именно жадность, помноженная на ползучую беспринципность украинских чиновников, в корне обесценивают как уже имеющиеся, так и «перспективные» проекты киевской власти по «деоккупации Крыма», включая широко разрекламированную «Крымскую платформу».

Как известно, ещё при режиме «кровавой Панды» будущая «надежда Юго-Востока» прикупила в Ливадии квартирку-пентхаус в престижном жилом комплексе «Император». И плевать, что потенциально роскошные апартаменты восьмой год простаивают и, возможно, вообще никогда не увидят своих хозяев – избавляться от компрометирующего имущества в «оккупированном Крыму» Вовка-президент не планирует, и даже регулярно вносит квартплату через доверенных лиц. Тому що жаба душить.

Казалось бы, что дозволено Юпитеру, то недозволено быку. Но это если Юпитер – громовержец, а не паршивенький клоун, как некоторые. Однако в стране, насквозь прогнившей от коррупции, состоятельные пацаны почти так же цинично поплёвывают на законы, как это делает государственная верхушка.

Вовочка, всё же, приобрёл свой ливадийский пентхаус при Украине, что хоть как-то объясняет его привязанность к коробке, которую он никогда не видел. Был бы Зеля малость поумнее, сделал бы из своей жадности политический манифест в стиле Тараса Бульбы: «не отдам врагу люльки!», но момент упущен – приходится утираться от летящих плевков и вяло отбрёхиваться.

Власть и порядки на полуострове изменились, но от этого земля и природа полуострова не перестали манить украинских чиновников и просто зажиточных «громадян»: Крым, несмотря на санкции, стал ещё более престижен, как стремительно развивающаяся территория.

В последние годы украинские «патриотические» СМИ и отдельные «активисты» составляют проскрипционные списки украинских государственных служащих, приобретающих землю, квартиры и дома в российском Крыму. Приведём пример самых возмутительных (с точки зрения шароварной «спильноты») скандалов на этой почве, получивших огласку.

С крымской недвижимостью на Южном берегу Крыма не в силах расстаться не только Зеля, но и Юлия Тимошенко с «кровавым пастором» Турчиновым. И даже неразгибаемый борец с Русским миром, бывший генпрокурор Юрий Луценко владеет ялтинской квартирой, стоимостью в один миллион долларов, через подставное лицо – бухгалтера жены.

На этих главарей радикальной украинской политики равняется и сволочь помельче.

Так, грозящий из Киева российскому Крыму самыми страшными карами бывший «сейлемский» бандит-нардеп от «Батькивщины» Андрей Сенченко переписал всё движимое и недвижимое имущество на спокойно живущих в Симферополе жену и тёщу. А под Феодосией зарастает бурьяном шмат земли в полтора гектара, принадлежащий опасной для окружающих майданной кликуше со справкой Татьяне Черновол.

И в этих клинических случаях жаба задушила идиотские принципы.

Года три назад известный антимайданный политик и бизнесмен из Днепропетровска Олег Царев рассказал прессе интересную историю, что когда он пытался организовать летний отдых в Евпатории и окрестностях для детей из Донбасса, то столкнулся с тем, что владельцы санаториев, домов отдыха, пансионатов во множестве – всё знакомые ему лица из числа крупных чиновников действующей украинской власти. Среди них – начальствующий состав прокуратуры и полиции, Верховного и Конституционного суда, губернаторы чуть ли не всех областей Украины, включая их замов, чад и домочадцев.

И что, падла, характерно, почти все эти обладатели крымских активов не особо скрывают свои антироссийские настроения и пожелания.

В 2018 году работающий в Киеве на западные гранты «антикоррупционный проект «Схемы» выяснил, что непатриотичного маху дал даже глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий, владеющий усадьбой в посёлке Кореиз с «дооккупационных времён». Однако преступление перед Украиной Тупицына «значно гирше», чем просто нежелание продать недвигу.

«Схемы» выудили документ, гласящий, что в июле 2018 года тогда еще заместитель председателя КСУ Тупицкий прирезал к своей кореизской хатынке дополнительные 126 квадратных метров крымской землицы, купив её у гражданина России Владимира Рысятова, оформив покупку в полном соответствии с российским законодательством и никак не отразив сей факт в налоговых декларациях за 2018-й и последующие годы.

По этому поводу очень негодовали украинские юристы из организации с прикольным названием «Общественный совет добропорядочности», неоднократно заявляя и подчёркивая, что «Судья не имеет права вступать в какие-либо отношения с оккупационными властями. Ведь есть статья 9 Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины», и он как представитель судебной власти должен придерживаться позиции, что эти органы незаконные и покупать там какое-то имущество означает признание их легитимности».

Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Когда журналистское расследование обратилось за комментариями к предыдущему владельцу участка – россиянину Владимиру Рысятову, тот подтвердил, что конституционный судья – его сосед в Кореизе. Но, по словам мужчины, хотя они с Тупицким договорились оформить сделку купли-продажи по законодательству РФ, фактической продажи земли не было – участок не принадлежал Рысятову из-за неправильного размежевания.

Как сокрушаются добропорядочные юристы, в таком случае судья получил в свою собственность землю от другого лица бесплатно. А по антикоррупционному законодательству – это уже может трактоваться как незаконный подарок.

В самом деле, если помножить 1,25 сотки приморской земли Кореиза на её рыночную стоимость в $15 тысяч, выходит, что Тупицкий отхватил «подарок в особо крупном размере».

Вы будете смеяться, но в ноябре 2020 года, ещё до скандала с ливадийским пентхаусом в ЖК «Император», Тупицкого на все лады клял и мял, обвиняя в коррупции и нечистоплотности в колонке для Financial Times честный и неподкупный президент Зеленский!

Некоторые украинские чиновники настолько простодушны, что указывают приобретение земельных участков и недвижимости в Крыму, как, например, главный специалист Департамента охраны здоровья Днепропетровской ОГА Марина Календа, которая обзавелась квартирой, домиком и земельным участком в Керчи и Джанкое, указав в декларации, что купила всё это добро в 2015 – 2016 годах.

От чиновников не отстают и украинские военные.

Представитель ВСУ из в/ч А1688 в Николаевской области Сергей Золотых указал в декларации, что совместно с супругой и дочерью в июле 2014-го приобрел квартиру в Новофедоровке Сакского района Крыма. Общая площадь жилья – 77,5 кв. м.

Другой военнослужащий, Александр Сук из в/ч А0456, в октябре 2014 года стал владельцем квартиры в Симферополе площадью 66 кв. м. Правда, в декларации за 2017 военный написал, что квартира якобы «захвачена представителями оккупационной власти РФ и передана в пользование российскому силовику».

Умный ход, ничего не скажешь — прикинуться потерпевшим.

А вот из совсем свеженького и скандального.

Некоторые украинские чиновники настолько любят себя в крымской недвижимости, что готовы пробить головы всем, кто встанет на их пути к заветной ялтинской квартире, включая родственников. В сеть просочились документы, гласящие, что, действующая украинская судья из Херсона Анна Белая-Киселева, понаехав в Ялту, вступила в драку со своими проживающими в Ялте родственниками из-за имущественного спора о праве собственности на жильё в Ялте. Свои права на крымскую квартиру драчливая херсонская судья отстаивает в суде города Ялта, а также обращается за помощью к «оккупационным» правоохранительным органам Ялты.

По-хорошему, надо бы гнать за Перекоп эту жадную обезьянью сволочь поганой метлой. Однако, следует признать, что своим нежеланием разжать кулачок с орехами и вытащить лапу из крымского кувшина, они же наилучшим образом разрушают официальную доктрину «Крым – цэ Украина».

Так чей всё-таки Крым, бандерлоги? Я вас внимательно спрашиваю.