Давно пора. Фанат Ельцина и борец с «ватниками» Кафельников покидает Россию

20.08.2020, Москва, Вадим Егоров

Олимпийский чемпион, вице-президент Федерации тенниса России, сторонник Явлинского и симпатизант Навального Евгений Кафельников посчитал, что он нужнее в Европе.

Об этом некогда известный теннисист написал у себя в твиттере, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Будущего здесь не вижу! Буду оформлять ВНЖ в Европе, там я нужнее», – написал Кафельников.

И в ответ получил множество ехидных комментариев от жителей России, в духе – «назови хоть одну страну, где тебе будут рады» и «как уедет, перекрестимся».

Подобное отношение к себе Кафельников заслужил грубыми и бесцеремонными записями в соцсетях, в которых он неизменно нелестно отзывается о соотечественниках.

В 90-е, когда Россия выживала, спортсмен жил в Германии и летал на собственном самолете стоимостью в 16 миллионов долларов, обслуживание которого обходилось ему в 400 тысяч долларов в год.

Самолет, принадлежавший Кафельникову в 90-е

Был обласкан тогдашним президентом России Борисом Ельциным и на закате жизни водил дружбу с человеком едва не развалившим страну. При этом Кафельников и по сей день убежден, что при Ельцине была настоящая демократия. Не то, что сейчас.

Первое время спортивная звезда с симпатией относилась и к Владимиру Путину, но когда после 2014 года страну обложили санкциями, а бизнес Кафельникова серьезно пострадал, тот изменил отношение и к российскому президенту и к стране.

«Я не скрою: мне посчастливилось заработать очень большую по нашим меркам сумму денег, которую я инвестировал в объекты недвижимости, – рассказывал теннисист в интервью sports.ru – И вот из-за того, что происходит, многие твои арендаторы уходят. Потому что экономическая ситуация в стране становится хуже…. Осенью 2014 года. Когда курс рубля начало штормить, когда доходило до 100 рублей за доллар. Понимаешь, что из людей делают идиотов. Мне не хочется быть одним из идиотов».

Чтобы не быть «идиотом», Кафельников принял участие в предвыборной кампании заукраинской либеральной партии «Яблоко», а когда та проиграла, назвал Россию «папуасией». Начал посещать акции Навального.

Селфи перед походом на навальнинг

Своих оппонентов из патриотического лагеря традиционно клеймил «ватниками», а журналистке Юлии Витязевой – уроженке Одессы, вынужденной перебраться в Россию после майдана, как то написал:«Вонючка ватная! Скоро тебя и твоих сторонников испепелим».

В допинговой атаке на Россию Кафельников полностью встал на сторону Запада, посчитав, что наши спортсмены должны были признать свою вину. Впрочем, и в других резонансных случаях Кафельников неизменно оказывался на стороне Запада.

Под стать спортсмену и его дочь Алеся – модель, которая как-то вылетая на самолете эконом-класса, тем не менее подписала фото из иллюминатора следующим образом: «решила сегодня с людишками полетать».

Понятно, что подобная семейка совсем не по нраву большинству жителей России, которые вполне логично планам Евгения Кафельникова уехать из страны, мягко скажем, ничуть не расстроились.