Дмитрий Медведев предложил на выбор две реакции на «дегенератов» из МИД Польши

28.10.2022  21:16 (Мск), Москва
Иван Добровольский.  
Просмотров: 502
 
Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Польша, Россия, Скандал


Польше, требующей от России «компенсацию за оккупацию», следует выкатить наш собственный счёт на сотни миллиардов долларов за многолетнюю помощь в период СССР.

Об этом заявил замсекретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Польше, требующей от России «компенсацию за оккупацию», следует выкатить наш собственный счёт на сотни...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


Другой вариант – предложить польским дегенератам подтереться их расчётами.

«На дегенератов из польского МИДа, требующих от России компенсации «военных потерь», можно реагировать двояко. Либо подготовить им счёт «за всё», что СССР передал Польше в период социализма. А это сотни миллиардов долларов. Либо сказать, чтобы они подтёрлись своим поганым расчётом. Известно, что из-за санкций туалетная бумага в ЕС сильно подорожала», – написал Медведев в соцсети.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть