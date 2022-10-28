Дмитрий Медведев предложил на выбор две реакции на «дегенератов» из МИД Польши
Польше, требующей от России «компенсацию за оккупацию», следует выкатить наш собственный счёт на сотни миллиардов долларов за многолетнюю помощь в период СССР.
Об этом заявил замсекретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Другой вариант – предложить польским дегенератам подтереться их расчётами.
«На дегенератов из польского МИДа, требующих от России компенсации «военных потерь», можно реагировать двояко. Либо подготовить им счёт «за всё», что СССР передал Польше в период социализма. А это сотни миллиардов долларов. Либо сказать, чтобы они подтёрлись своим поганым расчётом. Известно, что из-за санкций туалетная бумага в ЕС сильно подорожала», – написал Медведев в соцсети.
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