Дмитрий Медведев предложил на выбор две реакции на «дегенератов» из МИД Польши

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Польше, требующей от России «компенсацию за оккупацию», следует выкатить наш собственный счёт на сотни миллиардов долларов за многолетнюю помощь в период СССР.

Об этом заявил замсекретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Другой вариант – предложить польским дегенератам подтереться их расчётами.

«На дегенератов из польского МИДа, требующих от России компенсации «военных потерь», можно реагировать двояко. Либо подготовить им счёт «за всё», что СССР передал Польше в период социализма. А это сотни миллиардов долларов. Либо сказать, чтобы они подтёрлись своим поганым расчётом. Известно, что из-за санкций туалетная бумага в ЕС сильно подорожала», – написал Медведев в соцсети.