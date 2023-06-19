Днепропетровские железнодорожники помогают России – СБУ

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На Украине отчитались о задержании российского агента, который планировал взорвать железнодорожный участок в Денпропетровской области.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщила пресс-служба СБУ.

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«Контрразведка Службы безопасности провела многоэтапную спецоперацию в прифронтовых районах Днепропетровской области. В результате оперативных мероприятий разоблачен еще один агент Главного управления Генштаба РФ (известного как ГРУ). Им оказался работник местной станции «Укрзализныци». В начале этого года мужчину завербовал кадровый сотрудник российской военной разведки», – говорится в сообщении.

Отмечается, что железнодорожник собирал информацию о маршрутах перевозки и местах разгрузки иностранной военной техники ВСУ, задействованной в контрнаступательных операциях.

Кроме того, ним фиксировались координаты железнодорожных станций и мостов, по которым идет передислокация тяжелого вооружения и боеприпасов.

«Разведывательная информация требовалась оккупантам для проведения воздушных ударов по региону. Также российские захватчики рассматривали вариант диверсии на объектах Укрзализныци с участием завербованного агента. Таким образом, агрессор планировал сорвать поставки горючего, оружия и боеприпасов для ВСУ на юго-восточном фронте», – заявили в СБУ.

Утверждается, что во время обыска по месту жительства у задержанного обнаружены: гранаты Ф-1 и РГД-5; карабин; большое количество патронов к стрелковому оружию; дымовые шашки.

В настоящее время мужчина находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение, предусмторенное ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).