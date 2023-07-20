«Достаточно ракетной блокады» – эксперт объяснил, почему потопленных сухогрузов не будет

Владимир Гладков .  
20.07.2023 22:30
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Зерно, Общество, Одесса, Политика, Россия, Украина


Российской армии не обязательно выполнять свои угрозы и топить мирные иностранные суда, чтобы устроить морскую блокаду Украины – гораздо проще и гуманнее будет уничтожить используемые неонацистами порты.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российской армии не обязательно выполнять свои угрозы и топить мирные иностранные суда, чтобы устроить...

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«Нам совершенно не обязательно топить эти корабли. Мы и не будем этого делать. Для этого достаточно уничтожить портовые сооружения, на которых производится загрузка этих зерновозов. Второе – создать угрозу ударами по портам, что эти зерновозы могут быть повреждены.

И ни одна страховая компания не обеспечит движение этих зерновозов через эти порты, и они сюда не пойдут. Поэтому у нас масса рычагов, чтобы пресечь это дело», – отметил он.

«Так что уход России оттуда (из зерновой сделки – прим.), уничтожение портовых сооружений, по которым вчера и сегодня был нанесён удар, обеспечивают блокаду морских портов Украины. Россия устроила ракетную морскую блокаду портов Украины. Мы бьём не по судам, а по портовым сооружениям, через которые идут погрузки», – сказал Сивков.

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