Экономическая катастрофа гонит Украину в наступление – Карасёв

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

За год войны украинская экономика просела на 20-40% во всех сферах, население обнищало, перспектив для изменения ситуации при продолжени боевых действий не видно.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Что у нас с экономикой? Посмотрим данные за 2022 год – падение ВВП почти на 30%, экспорт упал на 42%, импорт – на 18%. Плюс падение валовой стоимости в сельском хозяйстве, в районе 24%, а по добывающей промышленности – 34%. А в перерабатывающей промышленности падение около 40%. Может быть, в этом году будет чуть полегче… Но потребление домохозяйств значительно упало, то есть, доходы падают. То есть, никакой внутренний рост не является стимулом для экономического роста. Нет платежеспособного спроса», – пожаловался политолог.

Карасёв отметил, что катастрофа в экономике гонит киевское руководство в скорое наступление.

«Единственное, где прогресс – это государственное управление, потому что туда вливаются деньги, идёт прямая помощь со стороны Запада. Но и долги тоже растут, не всё ведь даётся грантами, но и кредиты дают. Я посмотрел – уже 140 миллиардов долларов внешний долг. Вот почему украинское руководство сделало ставку на быстрое успешное контрнаступление, освобождение территорий, перемирие, а затем возвращаться к мирной жизни», – объяснил украинский политолог.