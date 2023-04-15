Экономическая катастрофа гонит Украину в наступление – Карасёв

Вадим Москаленко.  
15.04.2023 16:03
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Украина


За год войны украинская экономика просела на 20-40% во всех сферах, население обнищало, перспектив для изменения ситуации при продолжени боевых действий не видно.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

За год войны украинская экономика просела на 20-40% во всех сферах, население обнищало, перспектив...

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«Что у нас с экономикой? Посмотрим данные за 2022 год – падение ВВП почти на 30%, экспорт упал на 42%, импорт – на 18%. Плюс падение валовой стоимости в сельском хозяйстве, в районе 24%, а по добывающей промышленности – 34%. А в перерабатывающей промышленности падение около 40%.

Может быть, в этом году будет чуть полегче… Но потребление домохозяйств значительно упало, то есть, доходы падают. То есть, никакой внутренний рост не является стимулом для экономического роста. Нет платежеспособного спроса», – пожаловался политолог.

Карасёв отметил, что катастрофа в экономике гонит киевское руководство в скорое наступление.

«Единственное, где прогресс – это государственное управление, потому что туда вливаются деньги, идёт прямая помощь со стороны Запада. Но и долги тоже растут, не всё ведь даётся грантами, но и кредиты дают. Я посмотрел – уже 140 миллиардов долларов внешний долг.

Вот почему украинское руководство сделало ставку на быстрое успешное контрнаступление, освобождение территорий, перемирие, а затем возвращаться к мирной жизни», – объяснил украинский политолог.

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