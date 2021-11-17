Экономист увидел первые признаки грядущего геополитического столкновения вокруг «СП-2»

Новости Украины

Участие в сертификации оператора газопровода «Северный поток-2» представителей Украины», которые не будут иметь права вето, но смогут давать свои экспертные оценки, сулит проблемы для российского проекта.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказал главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман, комментируя соответствующее решение Федерального сетевого агентства ФРГ.

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Он убежден, что «Нафтогаз» будет стараться помешать запуску газопровода, основывая свою аргументацию на якобы ущербе, который проект нанесет конкуренции на энергетическом рынке Евросоюза.

«Ранее европейские судебные инстанции выносили разные решения по вопросу поставок российского трубопроводного газа на свой рынок, причем многие вердикты были в пользу нашей страны», – сказал эксперт «Московскому комсомольцу».

«Нынешняя коллизия осложниться тем, что после состоявшихся выборов в Бундестаг и ухода Ангелы Меркель в правительстве Германии, главном энергетическом союзнике России, усиливаются позиции «зеленых», выступающих против газопровода. Они предпримут новые попытки остановить работу российской трубы. Приостановка сертификации Nord Stream 2 AG как оператора проекта, возможно, является первым признаком грядущего геополитического столкновения вокруг «СП-2», — предупреждает Гохман.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию компании Nord Stream 2 AG как независимого оператора российского газопровода «Северный поток-2». Немецкая сторона объяснила, что оператору следует зарегистрироваться как юрлицу Германии, чтобы получить сертификацию.