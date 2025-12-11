Офицер ВСУ потребовал отселить и заминировать Харьков, Сумы, Краматорск и Запорожье

Вадим Москаленко.  
11.12.2025 13:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 80
 
Война, Дзен, Запорожье, Сумы, Украина, Харьков


Каждый украинский город в пределах 50 километров от фронта должен быть превращён в заминированную «фортецю». Об этом в эфире «Радио НВ» заявил командир группы инженерного обеспечения 3 ОШБр ВСУ, правосек Сергей Тищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Уже нужно начинать делать настоящую кил-зону хотя бы в 50-километровой зоне. Но в этой зоне у нас до сих пор обрабатываются поля, населённые пункты не подготовлены к обороне.

Каждый город нужно готовить к обороне, и подходить к этому основательно: отселять всё население, и превращать город в настоящую крепость. А то у нас города в крепости превращает пехота с автоматами и лопатами.

А должен быть каждый перекрёсток пристрелян, каждый подвал оборудован, везде пулемётные гнёзда. И каждый дом заминирован, чтобы противник, дойдя до неё, получил подрыв и завал», – сказал Тищенко.

«Но в 50-километровую зону попадают Харьков, Сумы, Краматорск, Запорожье. Мы ведь не можем так просто выселить людей», – отметил ведущий.

«В этом и проблема: нужно выселять города. Этого не делается, и города остаются неподготовленными. Когда нужно было выселять Покровск, и готовить к обороне – этого не делали, но наводили красоту, белили бордюры. Нужны изменения», – возмущался правосек.

