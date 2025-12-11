Венгрия спасла «Газпром» от украинского экстремиста Ахметова

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Компания-оператор газопровода «Турецкий поток» – South Stream Transport BV – переедет из Нидерландов в Венгрию. Решение было принято после того, как голландский суд арестовал все активы SST по иску энергокомпании украинского олигарха Рината Ахметова (признан в России экстремистом) «ДТЭК Крымэнерго».

Об этом министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил на заседании межправительственной комиссии в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Таким образом, мы сможем бесперебойно получать газ и в дальнейшем», – сказал Сийярто.

Он подчеркнул, что в Венгрии деятельность South Stream Transport BV, которая контролируется «Газпромом», не будет ограничена никакими санкциями.

«Мы должны постоянно защищать наше право на их использование от нападений со стороны Киева и Брюсселя. Брюссель атакует в правовом и юридическом плане, Киев – угрожает физическими повреждениями инфраструктуры», – сказал Сийярто.

Российский эксперт по энергетике Александр Фролов объяснил, почему Венгрия не выполняет западных санкций против «Газпрома».

«В Венгрию полтора года назад пришли восторженные немцы и заявили, что у них есть судебное решение, согласно которому «Газпром» должен много миллиардов евро. И пока они озирались в поисках чего-то, что можно было бы присвоить себе, венгерское руководство приняло постановление, запрещающее исполнять посторонние судебные решения, если они касаются критически важного поставщика энергоресурсов. «Газпром» как раз подходил под это описание. Обескураженным немцам пришлось уйти, а постановление продолжило действовать. И, если кто-то прибежит с ещё каким-то судебным решением в Будапешт, чтобы заблокировать работу оператора «Турецкого потока», то ему придётся отправиться вслед за немцами», – написал Фролов.

«Венгрия твердо намерена продолжать получать газ из России по этому международному газопроводу. И делиться со Словакией. И с Чехией, пока там власть вменяема. То есть, Венгрия будет главным газовым хабом. Вплоть до того времени, когда власть в Новой Украине не восстановит работу Украинской газотранспортной системы», – пишет политолог Сергей Станкевич.

Решение об аресте счетов South Stream Transport было принято судом еще в июле, но было обнародовано газетой «Ведомости» только сейчас. Таким образом, Ахметов пытается компенсировать себе потерю бизнеса в Крыму. Иск к «Турецкому потоку» был рассмотрен в рамках более глобального арбитражного спора, по которому Россия должна выплатить 218,5 млн долларов.

Решения голландского суда не сказались на работе «Турецкого потока», поскольку все расчеты по газовым контрактам с контрагентами с 2022 года, по распоряжению президента Владимира Путина, ведутся через российский «Газпромбанк» с конвертацией валюты в рубли. Таким образом, на счетах в европейских банках средства за купленный газ или его прокачку не оседают.

Турецкая государственная энергетическая компания Botaş продлила на год контракт с «Газпромом» на 21,75 млрд куб. м трубопроводного газа.

Тем не менее, Россия обратилась в Высокий суд Лондона с требованием отменить или приостановить исполнение решения суда Гааги.