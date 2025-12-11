Коц: Спрашивают часто – почему не убьём Зеленского? А вот почему

России выгодно сохранение украинского диктатора Владимира Зеленского во власти, потому что своим поведением он гарантирует, что никакого невыгодного для РФ «договорняка» не будет, и цели СВО будут достигнуты.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Спрашивают очень часто, почему мы не убьём Зеленского? Почему мы не похороним его под грудами кирпича на Банковой, не влупим ракетой, когда он позирует возле очередной какой-нибудь городской стелы, почему мы не накроем поезд, на котором он едет на очередной деловой завтрак куда-нибудь в Европу, почему мы не собьем его самолет над Атлантикой?

Я всегда говорю, что Зеленский нам больше полезен живой, потому что в своей лютой зависимости от евроястребов Зеленский нам просто не оставляет шансов, кроме победы.

Он раз за разом доказывает, что никаких компромиссов с этим режимом быть не может, и с этим, пусть просроченным, но главой государства мы надёжно застрахованы от любого договорняка, который в российском обществе мог бы быть воспринят двусмысленно», – заявил Коц.

