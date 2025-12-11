Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

России выгодно сохранение украинского диктатора Владимира Зеленского во власти, потому что своим поведением он гарантирует, что никакого невыгодного для РФ «договорняка» не будет, и цели СВО будут достигнуты.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.