Украина скоро будет выбита из ещё одного города на Донбассе

В ближайшее время будет объявлено об освобождении города Северска – это важный населенный пункт, открывающий путь к последней наиболее укрепленной агломерации ВСУ на Донбассе – Славянску и Краматорску.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

