Украина скоро будет выбита из ещё одного города на Донбассе
В ближайшее время будет объявлено об освобождении города Северска – это важный населенный пункт, открывающий путь к последней наиболее укрепленной агломерации ВСУ на Донбассе – Славянску и Краматорску.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Движение поступательное есть, вопреки заявлениям Сырского о том, что он там что-то контролирует. Последние данные, у нас, наверное, ближайшие дни будут хорошие новости, – это освобождение Северска.
В Северске враг дрогнул, даже 81-я аэромогильная бригада, которая считается одной из самых боевитых в ВСУ, и те уже оставляют свои позиции. Если вот такие боеготовые бригады бегут, что говорить об остальных, кто там будет держать оборону?
Они пытались там цепляться за железную дорогу, но то ли у них сил не хватает уже, – ну не сказать, что прям нарушение управления войсками, но какая-то дезорганизация присутствует.
Наши уже форсируют Бахмутку – это речка, которая разделяет город пополам. Соответственно, мы уже присутствуем в западной части этого города», – заявил Коц.
