Экс-замгенсека НАТО: У меня плохие новости для Украины

Олег Хавич.  
02.02.2023 16:17
  (Мск) , Варшава  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Польша, Россия, Украина


У Запада нет больших табу в отношении передачи Киеву оружия, и поставки истребителей F-16 вполне возможны.

Об этом заявил профессиональный польский дипломат, бывший заместитель генерального секретаря НАТО Адам Коберацкий в программе «Международный отчёт», ведущим которой является Витольд Юраш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

У Запада нет больших табу в отношении передачи Киеву оружия, и поставки истребителей F-16...

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«Я не знаю, как это закончится, но, по-моему, война на годы, а сам конфликт на десятилетия. Это очень плохая новость для Украины» – заявил Коберацкий.

Отвечая на вопрос ведущего, помогут ли поставки оружия Киеву, и передадут ли Украин истребители F-16, дипломат ответил, что это будет зависеть от обстановки на фронте.

«Больших табу с западной стороны в отношении передачи техники нет», – добавил он.

Главной причиной нынешнего конфликта на Украине Адам Коберацкий считает ошибки, допущенные Западом после распада СССР.

«Мы никогда прямо не показывали России, что она проиграла Холодную войну. Запад сделал все, чтобы подсластить поражение России» – заявил он.

Дипломат призвал не допустить возрождения мощи России.

«На Западе предполагали, что военной угрозы, сравнимой с советской, на территории России не возникнет. Она возникла», – сказал Коберацкий.

Не исключено, что «ястребиная» позиция польского дипломата вызвана не только его работой в качестве заместителя генерального секретаря НАТО в 2003-2007 годах, но и особенностями биографии. Дело в том, что Коберацкий – выпускник МГИМО, а таких людей в последнее время массово увольняют из всех структур польской дипломатии. Таким образом, чтобы удержаться в обойме, им нужно быть агрессивнее других.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Витольд Юраш утверждал, что польские власти решили замять спор о героизации Степана Бандеры в отношениях с Украиной, и прекратить протесты против этого культа.

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