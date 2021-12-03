Эксперт по антитеррору: Республика Сербская возродит свою армию в ответ на исламистские инициативы Сараево

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Конституционный суд Боснии и Герецеговины начал рассмотрение конституционности Правил службы в Вооруженных силах БиГ, которые не позволяют военнослужащим носить бороды и хиджабы.

Соответствующий иск ранее подал председатель старейшей бошнякской национал- исламистской Партии Демократического Действия (SDA), заместитель спикера Палаты народов Боснии и Герцеговины Бакир Изетбегович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт по борьбе с терроризмом Джевад Галияшевич считает, что добиваясь ношения бород и хиджабов в ВС БиГ, лидер бошняков «агрессивно строит исламское общество в БиГ в духе «Исламской декларации» Алии Изетбеговича (фундаменталистского труда своего отца, ставшего лидером бошняков-сепаратистов и первым президентом независимой Боснии)».

Джевад Галияшевич

По его мнению, иск Бакира Изетбеговича также свидетельствует о «настроениях в Сараево», в городе, который «сегодня представляет собой крупнейший и наиболее радикальный исламский мегаполис в Европе», где уже «арабов больше, чем сербов и хорватов вместе взятых».

«Подавая иск, Изетбегович практически прямо и публично поддержал инициативу Республики Сербской по возрождению собственных вооруженных сил в соответствии с Дейтонским соглашением. Этим шагом он недвусмысленно заявил, что хочет сформировать мусульманскую армию, и это означает, что он поддерживает роспуск Вооруженных сил БиГ. Всем ясно, что в такой мусульманской армии не может быть ни сербов, ни хорватов», – отметил Галияшевич в комментарии для издания «Политика».

Напомним, лидер SDA направил запрос о конституционности Правил службы после того, как суд БиГ отклонил иск члена ВС БиГ Эмелы Муянович против Министерства обороны, которая посчитала, что подвергалась дискриминации, поскольку ей на службе не разрешалось носить хиджаб. Помимо Муянович, суды также отклонили иски нескольких мужчин из Вооруженных сил БиГ, которые просили разрешить им носить бороды.