Эксперт предложил переделать самолёты в огромные БПЛА и заложить на ЛБС ядерные мины

Любовь Смирнова .  
10.04.2023 20:34
  (Мск) , Симферополь
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Авиация, Вооруженные силы, Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, ЯО


Установить минные поля, в том числе с атомными зарядами, вдоль линии боевого соприкосновения Херсонской и Запорожской областей предложил военный эксперт Александр Широкорад.

В эфире «Крым 24» он напомнил, что такими заградительными полосами ФРГ защищалось вплоть до распада СССР от наступления советских войск, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Установить минные поля, в том числе с атомными зарядами, вдоль линии боевого соприкосновения Херсонской...

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«Очень легко можно выстроить в тылу наших войск на Украине, где-то на расстоянии от 20 до 30 км от линии боевого соприкосновения минные поля. Причём на 200 мин нормальных ставить одну мину со спецзарядом – атомную мину. Американцы ещё где-то в середине 60-х годов устроили несколько поясов атомных мин в Федеративной республике Германии, и сняли их только в 1992 году. Они считали такие минные поля весьма эффективным средством сдержать наступление Советской армии в случае войны, – подчеркнул Широкорад.

– Тоже самое здесь. Причём, скорее всего, до взрыва не дойдёт. Просто Киев, а главное его кукловоды заокеанские, не захотят начинать локальную ядерную войну. Эти мины сами по себе, своим фактом существования могут отбить настроение украинских вояк вообще наступать на юг, на Крым. Поверьте, если вдруг будет объявлено об установке этих мин, ни о какой «деоккупации», «дерусификации» разговора уже не будет».

Кроме того, эксперт предложил использовать списанные гражданские самолеты в качестве БПЛА.

«И почему нельзя списанные наши самолёты превратить в беспилотники? Начиная от АН 2 «кукурузник», до ТУ 154 и ТУ 22 м. ТУ-154 может нести 18 тонн тротила. В других странах переделывают гражданские самолёты в дроны. Для этого достаточно поставить элементарное оборудование за 2-3 недели», – заключил он.

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