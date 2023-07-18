Эксперты оценили сроки восстановления Крымского моста

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Восстановление Крымского моста, поврежденного в ходе украинского теракта, пройдет быстрее, чем в прошлом году.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходят профильные эксперты.

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Так, глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов назвал нынешнюю ситуацию гораздо менее критичной, чем во время прошлого теракта на Крымском мосту.

«Визуально повреждения не такие масштабные. Но надо понимать, что мост, тем более Крымский, — это уникальная сложная конструкция. И поэтому необходимы доскональные исследования, насколько прочен конструктив», – сказал Пахомов «Известиям».

Он полагает, что ремонт будет проведен оперативно, но затруднился назвать сроки.

«Насколько можно судить по видеокадрам из интернета, разрушения моста действительно меньше, чем были в прошлом году. Поэтому восстановление, очевидно, пройдет быстрее», – считает эксперт по строительству Павел Склянчук.

По его словам, точные сроки нынешних работ будут понятны после полного обследования, а для ремонта нужно будет заменить металлоконструкции в пролетных строениях, уложить новое асфальтобетонное покрытие и установить мачты освещения.

Очень важно, что опоры моста не повреждены, сказал независимый эксперт строительной отрасли Шамиль Султанов.

«Сборка пролетов взамен поврежденных осуществляется из металлоконструкций на берегу, на один пролет уходит до 600 т металла, а потом уже они устанавливаются на опоры моста, на место демонтированных», – отмечает аналитик.

Он прогнозирует, что на восстановление одного пролета может уйти до 300 миллионов рублей, то есть всего около 600 миллионов.

«Стоимость восстановления одного пролета моста, по данным экспертов-страховщиков, в октябре прошлого года составляла порядка 200–300 млн рублей. Рост цен на строительные материалы с того момента составил примерно 3,6%», – напомнил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

При этом профессор МАДИ, завлабораторией «Исследования мостовых сооружений» Шерали Валиева считает, что сумма ущерба будет зависеть в том числе от степени повреждений коммуникаций и автоматизированных систем.

По его словам, наиболее пострадавший пролет находится в том месте моста, где пролетные строения стоят отдельно между опорами.

«Если что-то произойдет на одном пролете, то на другие это никак не повлияет — они самостоятельные. Поэтому в этом случае восстановление пройдет гораздо легче, нежели в прошлый раз. Тогда четыре пролета были связаны между собой», – добавил Валиев.

Характер повреждений — не катастрофический, согласен и инженер по качеству строительства Сергей Бакин. По его оценке, ремонтные работы займут около месяца, причем большая часть времени уйдет на проведение экспертиз.