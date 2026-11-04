«Украине суждено стать серой зоной – и раствориться» – киевский эксперт-экономист

Вадим Москаленко.  
04.11.2026 19:28
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Экономика коллапса


Отказавшаяся от роли межцивилизационного – Запад-Восток – хаба Украина сначала станет буфером, затем – серой зоной, а потом и вовсе растворится.

Об этом в эфире видеоблога украинской пропагандистки Натальи Влащенко заявил экономический эксперт Алексей Кущ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Отказавшаяся от роли межцивилизационного – Запад-Восток – хаба Украина сначала станет буфером, затем –...

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«Мы называем себя фронтиром. Есть страна-хаб, это межцивилизационный линк, связующее звено. А есть страна-фронтир – это ты стоишь на линии противостояния. Мы имели все возможности стать страной-хабом, но стали фронтиром.

Но у фронтира есть одна особенность: по мере исчерпывания потенциала фронтир переходит в состояние буфера. А буфер по мере исчерпывания потенциала переходит в состояние серой зоны. А серая зона вообще имеет тенденцию к растворению.

Пока находимся в стадии фронтира. Но если ситуация будет продолжаться таким же образом, следующая стадия – это буфер. А ещё ниже ступенька – это уже серая зона», – сказал Кущ.

«Наши политические элиты живут по стереотипам, сформированным в девяностые годы. Они вообще не изучают окружающий мир и не понимают  те тектонические процессы, которые там происходят. В их понимании до сих пор Азия – это что-то дикое и отсталое, а Запад – это единственный сияющий град на холме.

Они вообще не увидели ни то, что произошло в Китае, в странах АСЕАН в части развития. Но когда приезжаешь в Ташкент или Бишкек и ты видишь вообще, насколько эти страны развиваются. Мы деградируем,  падаем вниз, а эти страны как реактивные самолёты пошли уже там дальше», – сокрушался он.

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