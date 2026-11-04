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Отказавшаяся от роли межцивилизационного – Запад-Восток – хаба Украина сначала станет буфером, затем – серой зоной, а потом и вовсе растворится.

Об этом в эфире видеоблога украинской пропагандистки Натальи Влащенко заявил экономический эксперт Алексей Кущ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы называем себя фронтиром. Есть страна-хаб, это межцивилизационный линк, связующее звено. А есть страна-фронтир – это ты стоишь на линии противостояния. Мы имели все возможности стать страной-хабом, но стали фронтиром. Но у фронтира есть одна особенность: по мере исчерпывания потенциала фронтир переходит в состояние буфера. А буфер по мере исчерпывания потенциала переходит в состояние серой зоны. А серая зона вообще имеет тенденцию к растворению. Пока находимся в стадии фронтира. Но если ситуация будет продолжаться таким же образом, следующая стадия – это буфер. А ещё ниже ступенька – это уже серая зона», – сказал Кущ.