«Это была проблема России». Премьер Киргизии прокомментировал ситуацию с избитым русским мальчиком

В Киргизии недовольны, что внуков тех, кто защищал в годы Великой Отечественной войны Москву, называют «мигрантами».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Коммерсанту» заявил премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров.

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Издание напомнило об инциденте с избиением русского мальчика в Киргизии и поинтересовались, есть ли в стране проблема притеснения русскоязычных.

«Это была проблема России. То есть были выборы и Владимир Вольфович решил, что надо защищать интересы русских, в том числе и в Киргизии», – сказал Жапаров.

Он считает, что это были отголоски предвыборной кампании ЛДПР.

«Я должен сказать с большой гордостью, что мы страна, где официальным языком является русский язык. И у нас дети до сих пор объясняются в любви на языке Есенина и Пушкина. Мы сохранили 23 Февраля. Посмотрите, в свой календарь — оно у вас есть или нет? Где еще до сих пор празднуют 7 Ноября? Мы сохранили 8 Марта. 1 Мая есть, 9 Мая есть, все памятники ветеранам Великой Отечественной войны охраняются, чистятся», – отметил премьер.

«Мы благодарим судьбу за то, что мы жили в то время, которое называлось Советским Союзом. И никто из нас не борется с памятниками Ленину. То есть мы больше русскоязычные, чем сами русские. Мы лелеем нашу историю», – добавил собеседник издания.

При этом он признает, что «жизнь на месте не стоит».

«Очень трудное у нас настоящее, когда ты знаешь, что дед умирал за Москву, а теперь его внуков в Москве обзывают мигрантами и они не могут устроиться на работу. Но я надеюсь, этот период пройдет и завтра у нас тоже будет общее большое будущее. Думаю, что Евразийский экономический союз все-таки заработает на тех принципах, на которых он провозглашен, и все мы будем гражданами новых стран не только с общей прошлой историей, но и с очень большим будущим», – подчеркнул глава правительства.

У него поинтересовались, чем бы он хотел заменить слово «мигрант».

А какое слово вы хотите использовать вместо слова «мигрант»?

«Мы при СССР говорили друг про друга «мигрант»? Я хочу использовать словосочетание «гражданин Кыргызстана, который является членом ЕАЭС». Граждане ЕАЭС имеют одинаковые права и возможности как по устройству на работу, так и по другим вопросам, понимаете? Именно поэтому мы в новый союз и вступили», – резюмировал Жапаров.