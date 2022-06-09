Ельцин кругом опозорил Россию, в том числе на Балканах

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Сербия – единственная европейская страна, которая не ввела санкции против России, однако в 1992 году Россия поддержала западные санкции против Югославии.

Об этом на веб-семинаре рассказала ведущий научный сотрудник Отдела современной истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы Института славяноведения РАН, эксперт РСМД Елена Гуськова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если провести параллель между тем, что было после 30 мая 1992 года, когда ввели санкции против Югославии, и сегодня, когда ввели санкции нам, то нужно сказать: если бы мы тогда помогли и заняли бы во внешней политике другую позицию, то сегодня мир бы существовал по системе международного права. Если сравнивать санкции, которые вводятся нам и те санкции, которые вводили Сербии, то в Сербии были более жестокие санкции. Жесточайшие. В изоляции, в которую поместили Югославию, выхода не было никуда. У нас есть Восток и большой внутренний потенциал. А у Югославии не было лекарств, работы, останавливались предприятия, не летали самолеты, не ездили поезда. По почте можно было получить только конверт весом не более 10 гр. Люди были на грани выживания. Если бы мы тогда помогли, это была бы большая поддержка, но этого не произошло», – сказала Гуськова.