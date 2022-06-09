Ельцин кругом опозорил Россию, в том числе на Балканах

09.06.2022  22:39 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
Просмотров:
 
Балканы, Дзен, Запад, Конфликт, Общество, Политика, Россия, Санкции, Сербия, Скандал


Сербия – единственная европейская страна, которая не ввела санкции против России, однако в 1992 году Россия поддержала западные санкции против Югославии.

Об этом на веб-семинаре рассказала ведущий научный сотрудник Отдела современной истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы Института славяноведения РАН, эксперт РСМД Елена Гуськова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сербия – единственная европейская страна, которая не ввела санкции против России, однако в 1992...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Если провести параллель между тем, что было после 30 мая 1992 года, когда ввели санкции против Югославии, и сегодня, когда ввели санкции нам, то нужно сказать: если бы мы тогда помогли и заняли бы во внешней политике другую позицию, то сегодня мир бы существовал по системе международного права.

Если сравнивать санкции, которые вводятся нам и те санкции, которые вводили Сербии, то в Сербии были более жестокие санкции. Жесточайшие. В изоляции, в которую поместили Югославию, выхода не было никуда. У нас есть Восток и большой внутренний потенциал.

А у Югославии не было лекарств, работы, останавливались предприятия, не летали самолеты, не ездили поезда. По почте можно было получить только конверт весом не более 10 гр. Люди были на грани выживания. Если бы мы тогда помогли, это была бы большая поддержка, но этого не произошло», – сказала Гуськова.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть