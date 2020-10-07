«Евросоюз! Вы не поставите Белоруссию на колени!» – женщина вышла на пикет в Москве

07.10.2020, Москва, Сергей Рулёв

В Москве на Маросейке напротив посольства Белоруссии прошёл одиночный и почти никем не замеченный пикет против вмешательства Запада в белорусские выборы.

Немолодая женщина демонстрировала плакат, на котором почти каллиграфическим почерком было написано: «Белорусский народ заявляет членам стран Евросоюза: «Вы не навяжете Беларуси домохозяйку! Вы не поставите нас на колени! Достали уже ….! У нас есть в стране хозяин – президент Александр Лукашенко! Беларусь и Россия – вместе!».

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«Чувствовалось, что женщина первый раз проводит одиночный пикет. Поэтому она очень волновалась. Рядом присутствовали двое полицейских сержантов. Но волновались и сами сержанты полиции, ведь они уже давно привыкли, что на этом самом месте на несогласованные публичные мероприятия выходят наглые и хамовитые мужчины и женщины с бело-красно-белыми флагами. Сегодняшняя женщина выступала от души. Поэтому, московские полицейские даже не проверили у женщины документы, так как она была постоянно занята ответами на мои и вопросы прохожих», – рассказал блогер и репортер Сергей Рулев, заметивший пикетчицу.

По его словам, женщина поначалу отнеслась к нему с недоверием как на журналиста с Украины.

«Потому что была уверена, что все украинские СМИ распространяют ложь и провокации, и пообещала, что непременно проверит то, что я написал, и если обнаружит подвох, то обязательно подаст на украинского корреспондента в суд», – сообщил Рулев.