Фальшивый «Верховный представитель по БиГ» пошёл на резкое обострение отношений с сербами

09.12.2021  18:44 (Мск), Белград,
Алексей Топоров.  
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Балканы, Босния, Дзен, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Сербия


Называющий себя Верховный представителем по БиГ, немец Кристиан Шмидт заявил на сессии Совета по выполнению Мирного соглашения в БиГ (Peace Implementation Council – PIC), что Республика Сербская не имеет юридических полномочий для выхода из состава страны.

Он также предложил странам, входящим в PIC призвать Парламентскую скупщину БиГ утвердить поправки в УК, вводящим уголовную ответственность за отрицание фальшивого «геноцида в Сербренице», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Называющий себя Верховный представителем по БиГ, немец Кристиан Шмидт заявил на сессии Совета по...

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Это была первая встреча Шмидта с Советом по выполнению Мирного соглашения, который собрался впервые за два года. Не признаваемый Республикой Сербской и Россией из-за того, что был назначен странами Запада, минуя обязательную процедуру согласования в Совбезе ООН, Шмидт поблагодарил страны, входящие в PIC (всего 55 государств) за полную поддержку своей кандидатуры. И отметил, что приглашал на заседание и Россию, но ее представитель не пришел, но он будет приглашать россиян и впредь.

«Энтитеты являются конституционной частью государства, но это не дает им права на односторонний выход из БиГ, – заявил Шмидт. – Юридически они существуют только на основании Конституции БиГ. Это нужно повторить, потому что мне кажется, что некоторые об этом забывают.

Республика Сербская не имеет юридических полномочий в одностороннем порядке выходить из конституционного и правового строя БиГ. Мы информировали, что дискуссия по этому поводу ведется в РС.

Я скажу четко – все попытки поставить под угрозу государственные учреждения или уменьшить их функциональность влияют на нестабильность БиГ и ее энтитетов».

Фальшивый Верховный представитель также предложил послам PIC призвать Парламентскую скупщину Боснии и Герцеговины утвердить поправки своего преемника на посту надсмотрщика Запада за страной – австрийца Валентина Инцко об уголовной ответственности за непризнание фальшивого «геноцида в Сребренице» и прославление героев обороны Республики Сербской от исламистов и неоусташей, признанных Гаагским трибуналом «военными преступниками».

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