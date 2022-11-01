Футбольный союз Боснии и Герцеговины отменил товарищеский матч со сборной России

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Сборная Боснии и Герцеговины (БиГ) по футболу не будет проводить товарищеский матч со сборной России, ранее назначенный на 19 ноября.

На заседании Исполнительного комитета Футбольного союза (ФС) БиГ, состоявшемся 31 октября, было принято решение об отмене товарищеского матча со сборной России, который должен был пройти 19 ноября в Санкт-Петербурге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как сообщил официальный сайт ФС БиГ, матч «отложен». Сайт приводит слова председателя союза Вицо Жельковича о том, что товарищеский матч между футбольными сборными Боснии и Герцеговины и России может состояться «когда-то в будущем».

9 сентября 2022 года было сообщено, что ФС БиГ принял предложение российской стороны о проведении товарищеской встречи футбольных сборных РФ и БиГ, которая должна пройти 19 ноября 2022 года в северной столице России. На следующий день Украинская ассоциация футбола (УАФ) потребовала от УЕФА и ФИФА отменить этот матч, а от ФС БиГ – «пересмотреть решение, которое наносит ущерб имиджу вашей страны и отношениям между нашими ассоциациями». Несмотря на это требование, до сегодняшнего дня подготовка к матчу продолжалась.

Как сообщал «ПолитНавигатор», на сентябрьской встрече президента России Владимира Путина и лидера сербов БиГ Милорада Додика в Кремле обсуждался товарищеский матч между сборными РФ и БиГ по футболу, назначенный на 19 ноября.