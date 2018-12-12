Геращенко помянул теплым словом убийцу итальянского репортёра

12.12.2018, Киев, Владимир Гладков

История украинского боевика Виталия Маркива, которого обвиняют в убийстве итальянского репортёра под Славянском в 2014 году, свидетельствует о том, что не все люди с двойным гражданством – обязательно враги Украины.

Об этом во время конференции на тему «Двойное гражданство: угроза, реальность или вынужденная необходимость?» заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 2017 году произошёл международный скандал, был задержан в Италии украинец Виталий Маркив. Его итальянские правоохранители с подачи российских пропагандистских спецслужб обвинили в убийстве итальянца под Славянском в 2014 году. Я как народный депутат и со мной группа, мы добивались того, чтобы с него сняли обвинения и вернули обратно, аргументируя тем, что он гражданин Украины. В ответ итальянцы сказали, что он гражданин Италии.

Оказалось, что украинец Виталий Маркив жил несколько лет в Италии, где жила его мать, получил итальянское гражданство, а когда начался майдан и война, он приехал и пошёл воевать Нацгвардию, скрыв, что он является итальянским гражданином, был в Славянске, был в зоне «АТО» и воевал с оружием в руках. Двое его побратимов стали народными депутатами, они говорят, что это был боец, который был готов за Украину отдать свою жизнь», – сказал Геращенко.

«Итальянский суд освободит его, разберётся со временем, все эти обвинения надуманные. Но я задумался: почему мы считаем, что человек со вторым гражданством обязательно будет врагом Украины?» – добавил нардеп.

«Мы знаем историю, почему Украина не стала изначально страной с двойным гражданством – потому что часть политикума боялась, что если мы в 90-х годах разрешили бы двойное гражданство, то Россия бы проводила ползучую сепаратизацию страны, раздавая паспорта», – отметил политик.