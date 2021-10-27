Голландия пошла на нарушение важного договора, чтобы насолить России

Голландская сторона заранее знала, что по делу о «скифском золоте» будет принято политическое решение, потому сознательно затягивала судебный процесс.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Левыкина, решение о передачи ценностей Украине Апелляционный суд Амстердама принял в нарушение межмузейных договоренностей.

«Каждый договор о хранении или о представлении экспонатов одного музея другому обязательно имеет пункт об обязательном возврате коллекции на место ее постоянного размещения. Таким образом, музей в Амстердаме нарушил пункт договора, который он обязан был выполнить.

Кстати, на обязательность этого пункта показывает то, что дело это разбирается уже в течение семи лет. Если бы это все было так однозначно, то я думаю, что это решение нидерландская сторона приняла бы еще в 2014-м году. А здесь семь лет обсуждения.

Это говорит о том, что голландская сторона прекрасно понимала, что она нарушает договор и принципы межмузейного обмена…

То, что произошло вчера, – это политическое решение. Это не проигрыш адвокатов, не проигрыш тех юристов, которые отстаивают интересы России и музеев Крыма. Это политическое решение, совершенно четкое, оно видно», – заявил Левыкин.