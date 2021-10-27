Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
27.10.2021 22:48 (Мск), Москва, Максим Карпенко
 
Дзен, Наука, Нидерланды, Россия
Просмотров:

Голландия пошла на нарушение важного договора, чтобы насолить России

Голландская сторона заранее знала, что по делу о «скифском золоте» будет принято политическое решение,...

Голландская сторона заранее знала, что по делу о «скифском золоте» будет принято политическое решение, потому сознательно затягивала судебный процесс.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

По словам Левыкина, решение о передачи ценностей Украине Апелляционный суд Амстердама принял в нарушение межмузейных договоренностей.

«Каждый договор о хранении или о представлении экспонатов одного музея другому обязательно имеет пункт об обязательном возврате коллекции на место ее постоянного размещения. Таким образом, музей в Амстердаме нарушил пункт договора, который он обязан был выполнить.

Кстати, на обязательность этого пункта показывает то, что дело это разбирается уже в течение семи лет. Если бы это все было так однозначно, то я думаю, что это решение нидерландская сторона приняла бы еще в 2014-м году. А здесь семь лет обсуждения.

Это говорит о том, что голландская сторона прекрасно понимала, что она нарушает договор и принципы межмузейного обмена…

То, что произошло вчера, – это политическое решение. Это не проигрыш адвокатов, не проигрыш тех юристов, которые отстаивают интересы России и музеев Крыма. Это политическое решение, совершенно четкое, оно видно», – заявил Левыкин.

Напомним, накануне Апелляционный суд Амстердама счел скифское золото из крымского музея украинской собственностью.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть