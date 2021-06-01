Гончаренко сел в лужу, попытавшись унизить Москву

01.06.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Развешенные депутатом Верховной рады Алексеем Гончаренко билборды , сравнивающие возраст Москвы и Киева, не только являются глупой провокацией, но также искажают исторические реалии.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Гончаренко развесил по всему Киеву билборды, поздравляя Киев с тысяча пятьсот каким-то летием, что якобы в Киеве уже был университет, а в Москве квакали лягушки. Он одессит – так что, теперь сравнивать возраст Москвы и Одессы таким же образом? Вы можете представить, чтобы мы на годовщину Москвы вывешивали такие плакаты? Сравнение совершенно тупое.

И хочу отметить, почему они празднуют 1500-летие Киева. Ведь между празднованием 1000-летия и 1500-летия прошло несколько десятилетий. На самом деле у Киева вычислили один возраст, потом археологи нашли останки, которые датировали где-то тысяча пятьсот лет назад. И поэтому решили увеличить возраст Киева.

Если покопаться в Москве, то Кунцевское городище и ещё несколько городищ – это шестой век до нашей эры. А если уж скифских баб брать в Донбассе, тогда Донецк и Луганск – вообще древнейшие города», – сказал Корнилов.

Однако телеведущий Владимир Соловьёв поправил спикера, заявив, что Алексей Гончаренко, не может быть одесситом – такие люди не имеют родины.

«Я вынужден вас поправить – Гончаренко не одессит. Вот это не имеет места рождения. Это животное, которое собственного отца шантажировало. И этот комплекс он до сих пор не может пережить», – добавил Соловьев.