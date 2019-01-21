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21.01.2019, Севастополь, Галина Шершнева
 
Крым, Местная власть, Политика, Россия, Севастополь
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Губернатор Севастополя может смениться в ближайшие месяцы – политолог

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников может быть отправлен в отставку в ближайшие несколько месяцев.

Об этом в эфире youtube-канала «Форпост» заявил сегодня политолог Руслан Осташко.

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«Есть предпосылки, что к сентябрю губернатор Овсянников покинет свою должность. Есть предпосылки к тому, что это произойдет в ближайшие 2-3 месяца», – сказал эксперт.

Он также заявил, что если губернатор «дотянет» до выборов в Законодательное собрание Севастополя, которые намечены на сентябрь, его исключат из партии «Единая Россия».

«Есть слухи, что в «Единой России» есть желание исключить губернатора. Потому что если губернатор дотянет до выборов в сентябре, он подтопит партию на выборах. Партия наберет в лучшем случае 30% голосов», – полагает Осташко.

Свидетельством того, что дела Овсянникова плохи, политолог считает тот факт, что губернатор Севастополя был вынужден на прошлой неделе срочно прервать свой визит в Сирию в составе российской делегации. По данным эксперта, это было связано с обысками, которые ФСБ проводила в правительстве Севастополя.

«Это конец Овсянникова, который за два часа до встречи с Асадом покинул делегацию и срочно вылетел в Крым, нарушив протокол. Значит, есть, что скрывать. Это паника. Если человек пытается контролировать каждую мелочь, значит у него нет системы, которой он может доверять, и есть, что скрывать», – сказал Осташко.

Сам обыски, по его данным, были связаны с искусственным банкротством Севастопольского морского порта.

«Порт готовили к банкротству и продаже впоследствии как убыточное предприятие. Продают за копейки предприятие, которое стоит миллиарды. Есть примерное понимание, кому. Банкротство было преднамеренное и умышленное и этому есть документальное подтверждение», – заявил Осташко.

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