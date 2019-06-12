Из Киева предупредили, чем обернутся заигрывания с либералами на Урале и в Москве

12.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Протесты либералов против строительства храма в Екатеринбурге – это обкатка технологии пока еще локального «майдана», которая может применена в России повсеместно, когда организаторы обнаружат подходящее «слабое звено».

Об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» заявил политолог Сергей Белашко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эти технологии достаточно универсальны, ничего уникального в них нет. Их могут использовать как противники того или иного политического режима, так и сторонники. Здесь проблема в том, что, таким образом, с одной стороны, повышается градус конфликтности в обществе, а, с другой, эти конфликты во многом продуцируются искусственно, но с другой, когда действие вызывает противодействие, и конфликт начинает переходить из сферы локального, привязанного к конкретному месту, в идеологический, межорганизационный, конфликт межличностный.

До тех пор, пока власть будет равнодушно на это взирать, а потом, когда конфликт вошел в стадию достаточно активную, просто пытаться умыть руки, и все это дело отменить, это провоцирует еще больший конфликт. Эти конфликты начинают тиражироваться…

Эти все технологии, как они обкатываются сегодня в Екатеринбурге и в Москве, они будут катиться по России, и вопрос только в том, найдут ли эти технологи некое слабое звено, которое позволит запустить цепную реакцию какого-то более масштабного деструктивного процесса», – сказал эксперт.