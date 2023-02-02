Карасев причитает: Западные танки и самолеты развяжут Путину руки

Анатолий Лапин.  
02.02.2023 16:31
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Передача Украине танков и вероятная отправка западных истребителей приведет к применению России ядерного оружия.

Об этом в интервью израильскому журналисту Михаилу Горину заявил украинский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Передача Украине танков и вероятная отправка западных истребителей приведет к применению России ядерного оружия....

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По мнению Карасева, президента РФ не сильно беспокоит поставка обещанных вооружений киевскому режиму, потому что это показывает прямую вовлеченность Запада в конфликт.

«Он не слишком-то и волнуется по поводу предоставления Западом Украине танков и самолетов. С военно-оперативной точки зрения, конечно, это усиление Украины, и это новые проблемы России.

Но с точки зрения большой игры военной или войны большой, «холодной», с Западом, Путину это выгодно, потом что они же давно стали говорить, что это война не против Украины, а война России и Запада, причем, Запад здесь является агрессором потенциальным и реальным», – сказал эксперт.

«Теперь тот факт, что Запад фактически вовлекается в войну, это новый этап и новое более интенсивное политическое вовлечение в войну.

Поэтому это с пропагандистской точки зрения для Путина – подтверждение той рамки войны, которая российской пропагандой давно уже отрабатывается в международных отношениях, дипломатии и на внутрироссийскую аудиторию, а с другой стороны, ему же главное сейчас – легализовать право на применение ядерного оружия», – заявил Карасев.

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