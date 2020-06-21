21.06.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Украина, Экономика коллапса, Эмиграция
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Карасёв предрёк массовый исход украинцев из страны


В скором времени напуганные тотальной нищетой и новым карантином граждане Украины начнут массово бежать за границу.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Гастарбайтеров с Украины в Европе примут, просто их будут тщательно проверять. Я уверен, что сейчас все будут «валить» туда, потому что там справились с коронавирусом, люди же видят, если власть пугает их новым карантином. Люди же не вернутся в дома, свои тюрьмы, а если ещё их запугать, что их будут туда силой затаскивать, они скажут, что им это не надо.

У населения нет денег, если бы у нас экономика работала, сфера услуг чуть начала вздыхать, но посмотрите, сколько банкротств в сфере услуг, ресторанов, салонов и так далее. Пройдите по центру Киева, сколько закрыто торговых точек, которые раньше работали, а денег в стране и дальше не будет», – заявил Карасёв.

Напомним, ранее экономический эксперт Виктор Скаршевский заявил, что Украина не в состоянии погасить накопившиеся внешние долги. Поэтому Киев будет брать всё новые кредиты, что сделает дальнейшее развитие страны невозможным и обречёт её на вечное обнищание.

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