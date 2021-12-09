Хазин о близком системном кризисе на Западе: Поляки сметут правящую верхушку и радостно войдут в ЕАЭС

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Новости Украины

На Западе есть множество заинтересантов в дестабилизации обстановки чужими руками на всём Европейском континенте, вплоть до открытой военной провокации против России.

Об этом в эфире телеканала «КРТ» заявил российский экономист Михаил Хазин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Представьте на секундочку, если к какому-нибудь украинскому командиру полка придут и скажут – давай-ка так, мы твою семью вывезем куда-то на Запад, положим им на счёт 10 миллионов, а ты вдаришь по Ростову-на-Дону. Я понимаю, что такое маловероятно, но теоретически это возможно… Ну и что? И война всё-таки получится. И в этом случае все действующие лица с этой стороны, украинской, у них будут очень большие проблемы, поэтому на Украине этого никто не хочет, а вот на Западе есть люди, которые этого очень хотят. И таких историй много», – рассказал Хазин.

Как пример – он привёл слова генсека НАТО Столтенберга, который заявил о возможности альянса разместить американские ядерные вооружения в Восточной Европе, если Германия откажется принимать их на своей территории.

«Если вы думаете, что поляки хотят ядерное оружие на свою территорию – да ни за что. Поляки отлично знают всю ситуацию, они отлично знают, что, скорее всего, будет заканчиваться мировая долларовая система, они уже перестали получать деньги с Запада. Я думаю, что в течение года-двух они сменят политическую верхушку, после чего радостно войдут в Евразийский Экономический Союз», – добавил эксперт.