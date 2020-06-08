Хорватские генералы требуют героизации союзников Гитлера

08.06.2020, Белград, Алексей Топоров

Группа из шестнадцати отставных генералов сепаратистской так называемой «отечественной войны» 1990-х написали открытое письмо, в котором обвинили хорватские власти в «дехорватизации» в связи недавними судами в отношении публичного использования усташеского клича Za dom spremni.

Об этом сообщило хорватский портал Index, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никто никогда не извинялся за массовые преступления, – написали генералы, имея ввиду массовый расстрел югославскими партизанами нацистов-усташей в окрестностях австрийского Блайбурга и словенского Тезно. – Мы не удивляемся, что это не было сделано в эпоху криминальной, коммунистической системы, но удивлены поведению политических групп в свободной, независимой и демократической Хорватии».

Военные пенсионеры, в прошлом полевые командиры, участвовавшие в этнических чистках сербского населения Хорватии, посетовали по поводу того, что как Высокий арбитражный суд, так и Конституционный суд Хорватии довольно быстро признали усташеский клич Za dom spremni! (За Отчизну готов!) порождением нацистской Независимой Державы Хорватской времен Второй мировой войны и не соответствующим Конституции современной Хорватии.

Ветераны неоусташизма взглядов не меняют.

«Было бы интересно спросить эти суды, является ли клич «Смерть фашизму, свободу народу!» (девиз югославских партизан – ред.), который по самой своей сути требует убийства, неконституционным и похож ли он на фашистский или нацистский или аналогичен им, поскольку под этим приветствием были совершены преступления против невинных людей? – задались вопросом экс-командиры сепаратистских хорватских боевиков. – Во время Отечественной войны [1990-х] не возникало вопросов на чьей стороне были наши отцы и деды во Второй мировой войне…

Мы не рассказывали историй о партизанах и усташах! Мы оставили эти главы нашей истории позади. Но те, кто сменил Туджмана у руля государства, снова вырыли окопы, полные рвения и энтузиазма в поисках «змей-усташизма»… После 2000 года путем систематической детуджманизации с целью дехорватизации они поставили под угрозу великую и благородную идею национального примирения».

При этом надо отметить, что возмущение отставных генералов вызвал сам факт судебных процессов, касающихся усташеского приветствия, в то время как не всегда его публичное использование в современной Хорватии запрещается. Так недавно Высокий арбитражный суд разрешил использовать этот девиз праворадикальному певцу Марко «Томпсону» Перковичу, которого авторы песня также не забыли упомянуть в тексте письма, сказав, что его «ударные песни воодушевляли безоружных бойцов с великосербской, югокоммунистической агрессией». И конечно лгут, поскольку хорватские сепаратисты изначально были прекрасно вооружены благодаря арсеналам местной территориальной обороны и контрабанде оружия, поставлявшегося из Австрии, Венгрии и Италии.

Самое начало «отечественной войны». 1 марта 1991 года. Пакрац. Безоружные хорватские защитники.

И не зря вспоминают Франьо Туджмана, идеолога хорватского сепаратизма, провозгласившего курс на отделение Хорватии и создание мноэтнического и моноконфессионального государства, привлекшего для этих целей и усташескую эмиграцию.

Франьо Туджман.