Хорватские неонацисты поздравили украинских карателей

06.05.2021, Белград, Алексей Топоров

Представители праворадикальной Хорватской консервативной партии (HKA) записали видеопоздравление, посвященное запрещенному в России неонацистскому полку Нацгвардии Украины «Азов».

Одним из поздравляющих был экс-боевик «Азова», хорватский доброволец Денис Шелер.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», в видеообращении помимо Шелера, служившего в разведке подразделения украинских нацистов во время войны на Донбассе, приняли участие функционеры HKA – депутат хорватского Сабора Марко Миланович Литре и секретарь партии Иван Вукойя.

Хорваты записали ролик с поздравлениями «побратимов» на украинском языке и выразили надежду, что придет время, когда все хорватские добровольцы вернутся на Донбасс воевать против русских республик и защищающих их сербских добровольцев.

Ранее Марко Миланович Литре выступил в парламенте Хорватии с осуждением «голодомора», назвав его «геноцидом украинской нации».