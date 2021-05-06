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06.05.2021, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Дзен, нацизм, Политика, Хорватия
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Хорватские неонацисты поздравили украинских карателей

Представители праворадикальной Хорватской консервативной партии (HKA)  записали видеопоздравление, посвященное запрещенному в России неонацистскому полку...

Представители праворадикальной Хорватской консервативной партии (HKA)  записали видеопоздравление, посвященное запрещенному в России неонацистскому полку Нацгвардии Украины «Азов».

Одним из поздравляющих был экс-боевик «Азова», хорватский доброволец Денис Шелер.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», в видеообращении помимо Шелера, служившего в разведке подразделения украинских нацистов во время войны на Донбассе, приняли участие функционеры HKA – депутат хорватского Сабора Марко Миланович Литре и секретарь партии Иван Вукойя.

Хорваты записали ролик с поздравлениями «побратимов» на украинском языке и выразили надежду, что придет время, когда все хорватские добровольцы вернутся на Донбасс воевать против русских республик и защищающих их сербских добровольцев.

Ранее Марко Миланович Литре выступил в парламенте Хорватии с осуждением «голодомора», назвав его «геноцидом украинской нации».

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