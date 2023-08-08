Хорваты устали от нацизма. Но еще не до конца

Алексей Топоров.  
08.08.2023 11:19
  (Мск) , Белград
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Балканы, Дзен, Нацизм, Политика, Хорватия


Лево-либеральный президент Хорватии Зоран Миланович признан самым популярным политиком страны, его оппонент право-националистический премьер Андрей Пленкович – самым непопулярным.

При этом право-реваншисткая партия Пленковича Хорватский Демократический Союз (HDZ) по-прежнему остается самой популярной в стране.

Лево-либеральный президент Хорватии Зоран Миланович признан самым популярным политиком страны, его оппонент право-националистический премьер...

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», по данным соцопроса, проведенного агентством Promocija plus для телеканала RTL, 16% опрошенных граждан Хорватии высказались в поддержку лево-либерального президента страны Зорана Милановича. Опрос проводился с 1 по 4 августа текущего года среди 1 тысячи 300 респондентов.

Надо отметить, что у хорватского президента нетипичная для местной политической элиты риторика: с началом СВО он четко заявил, что нога хорватского солдата не ступит на территорию Украины, его страна не станет поставлять оружие ВСУ, а Россию на этот конфликт спровоцировал Запад.

Несмотря на его регулярные выпады в отношении сербов, Сербии, президента страны Александара Вучича и лидера хорватских сербов Милорада Пуповаца, Миланович публично признал Косово сербским. При этом он плотно взаимодействует и регулярно встречается с лидером боснийских сербов Милорадом Додиком. Последняя такая встреча спровоцировала настоящий скандал у право-консервативной элиты Хорватии.

Зоран Миланович в пику правившей долгие годы Хорватией право-консервативной элите позиционирует себя как потомок партизан, в то время как в среде правых сильны идеи реваншизма и симпатии к усташескому движению.

Тем не менее, несмотря на самый высокий рейтинг, уровень поддержки президента у населения Хорватии заметно упал – в июле тот имел 17,4%.

При этом извечный оппонент Милановича – представитель ксенофобной право-консервативной политической элиты Хорватии, лидер реваншистской партии Хорватский Демократический Союз, большой друг нынешний Украины, премьер-министр Андрей Пленкович получил только  14,4% доверия населения. В то время как в июле его рейтинг составлял 17%.

Зоран Миланович и Андрей Пленкович. Друг друга терпеть не могут.

В то же время хорватский премьер возглавил антирейтинг местных политиков, получив 32,1% негативных отзывов, хотя в июле против него высказались гораздо меньше опрошенных –  29, 3%. Для сравнения: антирейтинг Милановича составил 16,5%, при этом также вырос со знаком минус – в июле против резидента высказались 14,3%.

Респонденты оценили работу президента Милановича на 2,7 баллов по пятибалльной шкале, работу парламента на 2  балла и работу правительства на 2,1 баллов.

При этом целых 75%респондентов признались, что лишены оптимизма по поводу будущего своей страны.

Но, что любопытно, право-консервативная партия  Хорватский Демократический Союз(HDZ), которая была образована в 1989 году с целью преступной сецессии (отделения) от Югославии и которую возглавляет непопулярный Пленкович, остается самой популярной политической сильной Хорватии- ее поддержали более 25%участников опроса.

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