Провокаторы подняли флаги ЛГБТ над государственными учреждениями в Москве

07.10.2020, Москва, Елена Острякова

Участники скандальной группы либеральных акционистов Pussy Riot вывесили сегодня радужные флаги ЛБТ в Москве на зданиях ФСБ, администрации президента, Верховного суда, ОВД Басманный и министерства культуры.

Об этом они сообщили в своем «фейсбуке», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Свою хулиганскую акцию они приурочили ко дню рождения президента РФ Владимира Путина.

«Сегодня мы дарим эту радугу как символ недостающих любви и свободы — дарим всем», – написали акционасты.

Pussy Riot предъявили список требований, включающих легализацию однополых партнерств и расследование убийств и похищений геев, лесбиянок, трансгендерных и квир-людей в Чечне.

Во время проведения акции возле ФСБ задержали Артёма Радыгина, журналиста «Радио Свобода».

Также у администрации президента задержан корреспондент Соты Денис Стяжкин.

В 2018-м году участники «Пусси Райот» пытались устроить провокации в Крыму. За это они были не только задержаны ФСБ, но и попали в список «Миротворца».

В феврале 2012 года «Пусси Райот» прорвались к алтарю храма Христа Спасителя в Москве и начали там исполнять издевательские песни и танцы. За это они позже понесли уголовное наказание и отбыли тюремные сроки.

Ранее одна из участниц «Пусс Райот» Надежда Толоконникова принимала участие в еще одной скандальной акции – групповом соитии в московском Зоологическом музее.