Киевский социалист: В Москве полтора миллиона украинских националистов

12.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Согласно результатам голосования в Мосгордуму, не менее полутора миллиона москвичей поддерживают украинский национализм.

Об этом у себя в «Facebook» написал лидер партии «Союз левых сил», экс-нардеп Верховной Рады Василий Волга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Братья россияне, что у вас там творится? Я имею в виду выборы в Мосгордуму. На всех своих центральных телеканалах вы поучаете «неразумных» украинцев как надо Родину любить и что ничего кроме России на всем постсоветском пространстве не существует. А если и существует, то временно. А сами?» – написал Волга.

Он подчеркнул, что мандат депутата Мосгордумы – дело нешуточное.

«Если каждый депутат Госдумы России представляет в среднем триста тысяч избирателей, то депутат Мосгордумы полмиллиона россиян. И что мы видим? Полтора миллиона москвичей проголосовали за «Яблоко».

Три депутата от Партии «Яблоко», которые открыто поддерживают радикальный украинский национализм, были избраны вами в результате сложных выборов в Московский городской совет. И это при том, что власть всячески препятствовала избранию этих парней в Мосгордуму.

Как вас понимать, москвичи? Вы стали украинскими националистами?» – пристыдил жителей российской столицы экс-нардеп.