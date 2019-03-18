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18.03.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Колониальная демократия, Политика, Украина
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Климкин нашел способ, как узаконить Супрун

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выступил за двойное гражданство для представителей украинской диаспоры в странах Запада, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом он заявил в эфире «Радио Культура» во время вручения премии «Women ir Arts Award», сообщает пресс-служба ведомства.

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На замечание, что для украинской диаспоры из Канады, США, Чехии и других стран нет упрощенной процедуры получения гражданства Украины или приобретения двойного гражданства, он ответил:

«Я вообще за двойное гражданство для таких украинцев и последовательно за это выступаю. Я считаю, что мы просто прописать критерии. Конечно, мы должны к этому идти».

«Мы теряем тысячи и тысячи украинцев, которые могли бы работать здесь, и не только в государственных органах или иной бюрократии, или бизнесе, но также создавать современную украинскую культуру», – уточнил Климкин.

«Многие люди понимают нас, украинцев, через украинскую культуру. Они смотрят на нас, на нашу культуру и таким образом понимают, кто такие украинцы, почему Украина — это уникальная страна, почему она единственная способна бороться с Россией», — пояснил министр.

Напомним, на Украине вот уже несколько лет не утихает скандал, связанный с незаконным пребыванием гражданки США Ульяны Супрун в должности и. о. министра здравоохранения Украины. Супрун так и не отказалась от паспорта США, что прямо противоречит действующему законодательству Украины.

Такая инициатива главы МВД, в случае ее реализации, станет доказательством исповедуемых Киевом двойных стандартов в политике. Ведь с точки зрения нынешнего официоза наличие двойного гражданства с РФ для украинского чиновника – это преступление, граничащее с изменой Родине. Ранее Петр Порошенко грозился выявлять таких представителей во власти и лично наказывать их.

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