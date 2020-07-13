Климкин ужаснулся: «Украинское общество раздолбано»

13.07.2020, Киев, Максим Карпенко

Украине нужен внутринациональный диалог, иначе политики, которые пытаются монетизировать свою деятельность, окончательно «раздолбают» страну.

Об этом в эфире 5 канала заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам дипломата, Украина – это автомобиль, который на скорости мчится в стену.

«Если все таки кто-то поймет, что монетизация политики постоянная ведет нас в никуда, а она ведет нас в никуда, и мы скоро въедем в стену, к сожалению. Мы долго ехали и думали, что это будет бесконечно продолжаться. Вот если начнется хотя бы разговор друг с другом – у нас кто ни приходит, они говорят, что все остальные совсем плохие. А разговаривать все равно нужно.

Ты можешь уважать кого-то, не уважать, но разговор все равно нужен. Как минимум, понимание и попытки построить хоть какой-то диалог, пусть он будет и очень сложный, в этой стране критически важны. А то у нас те, те, другие. Так оно не работает. Это реально раздалбывает общество и оно становится тотально фрагментированным. Нельзя раздалбывать общество бесконечно. Нужно договориться», – заявил Климкин.