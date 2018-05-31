31.05.2018, Киев, Михаил Рябов

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Кортеж Порошенко сбил ребенка. Киевляне хотят устроить самосуд

В Киеве на проспекте Петра Григоренко машина из кортежа Петра Порошенко сбила ребенка на велосипеде на пешеходном переходе. Об этом сообщает сообщество dtp.kiev.ua

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Ребенок вместе с велосипедом отлетел метров на 30, с ног слетела обувь. В срочном порядке пострадавшего госпитализировали.

На место тут же прибыло 14 патрульных машин полиции.

«Полиция не оформляет протокол. Люди окружили всех и не дают уехать, так как могут «замять» это дело. У виновника куча корочек госорганов. Люди над водителем хотят устроить самосуд. На месте работает патрульная полиция», – говорится в сообщении со ссылкой на очевидцев.

По неофициальной информации, пострадавшему 13 лет.