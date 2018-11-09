Красный Крест в Севастополе сливал информацию минобороны Украины

09.11.2018, Симферополь, Александр Ростовцев

Управление Роскомнадзора по Республике Крым и Севастополю привлекает к ответственности Севастопольское региональное отделение некоммерческой организации «Российский Красный Крест» (СРО «РКК») за систематические нарушения при сборе и обработке персональных данных.

По сообщению крымского управленя Роскомнадзора, за полгода после проведения первой проверки организация так и не устранила все выявленные нарушения:

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«В марте текущего года была проведена плановая выездная проверка в отношении севастопольского регионального отделения общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест». По результатам ее проведения выявлены нарушения порядка обработки персональных данных, выдано предписание об устранении нарушений. В целях контроля исполнения выданного предписания в сентябре-октябре текущего года была проведена внеплановая проверка документов, которая выявила исполнение предписания в неполном объеме», – говорится в официальном документе ведомства.

Тем не менее из документа не ясно, что конкретно прячется за «нарушением в сборе и обработке персональных данных» гуманитарной организации, как будто речь идёт о распространённых продажах клиентских баз всевозможным рассыльщикам навязчивой рекламы и тому подобного назойливого спама.

Мякотка заключается в том, что севастопольское региональное отделение РКК сливало персональные данные о гражданах ЛДНР, участниках боевых действий, проживающих в Крыму, а также персональные данные крымчан, воевавших в Народном ополчении Донбасса, и не каким-то спамерам, а Министерству обороны Украины и окопавшимся на территории Неньки ИННО (иностранным неправительственным и некоммерческим организациям или «правозащитным» грантоедским лавочкам в просторечии) при посредничестве Международного Комитета Красного Креста (МККК).

Иначе говоря, на территории российского Крыма происходит сбор и передача персональной информации из закрытых баз данных очень известной и очень авторитетной международной гуманитарной организацией в пользу репрессивного профашистского режима, установленного на Украине в результате государственного переворота 22 февраля 2014 года.

Так, в официальном отчёте Управления сообщается, что организация СРО «РКК», возглавляемая Н.Ю. Стефлюком передавала в адрес «МККК» документы типа «ответ на запрос о розыске», исполненные на типовых бланках МО Украины, с персональными данными крымчан и проживающих в Крыму граждан ЛДНР, содержащими ФИО разыскиваемых лиц, информация об их родителях, дата и место рождения, гражданство, национальность, последний адрес проживания, особые приметы, сведения о военной службе (звания, должности, род войск, воинские части) и другие подробности, вроде заполненной графы «детали события, приведшие к утрате контакта».

В качестве примера приводятся данные на гражданина России К-ова А. В., «ополченца из Севастополя, участника боевых действий под Славянском вместе с другими гражданами РФ, получившим ранения в результате боестолкновения с украинскими военнослужащими». Запрос о розыске ополченца в Севастопольскую региональную организацию «Красного Креста» составлен по просьбе его брата, последний раз имевшего сведения о родственнике во время боёв под Славянском. В конце документа заявитель даёт своё согласие «РКК» на обработку предоставленной информации с целью проведения розыскных мероприятий.

Из объяснений сотрудников СРО «РКК» проверяющим следует, что далее розыскные документы передаются в Международный Красный Крест, а оттуда пересылаются якобы в украинские региональные отделения гуманитарной организации.

Вместе с тем проверяющие установили, что обработка персональных данных граждан России и перемещенных лиц СРО «РКК» происходит с явными нарушениями. Например, сбор информации о состоянии здоровья и национальности разыскиваемых личностей законодательно относящейся к специальной категории персональных данных, оформлен без соответствующих разрешений на её дальнейшую обработку и передачу третьим лицам. У проверяемых также отсутствовали правовые основания на передачу баз данных третьим лицам. Вместе с тем проверяющими установлен факт передачи персональных данных третьему лицу по электронной почте – куратору севастопольского отделения от «МККК» Евгению Горбенко.

В СРО «РКК» пояснили, что закон о конфиденциальности персональных данных они нарушали из-за некоего соглашения между севастопольским отделением и «МККК», по которому СРО «РКК» предоставляет гуманитарную помощь вынужденным беженцам и перемещенным лицам с Юго-Востока Украины на территории Севастополя.

Кроме того, представители СРО «РКК» затруднились сообщить проверяющим место расположения центров машинной обработки и хранения персональных данных.

В ходе расследования выяснилось совсем уже прекрасное: глава Севастопольского регионального отделения «РКК» Стефлюк привлёк к работе в пунктах оказания гуманитарной помощи граждан Украины, собиравших на бумаге и в электронном виде досье на лиц, обратившихся за помощью в период с 2014 по 2017 годы. Исчерпывающие персональные данные затем передавались в Международный Красный Крест под видом отчётности за предоставленную гуманитарную помощь.

В общем, речь в данном случае идёт не просто о должностном головотяпстве и халатности. Всё говорит о том, что в Севастополе, под крышей Красного Креста окопалась организация по сбору исчерпывающих сведений о крымчанах, донецких и луганских ополченцах и беженцах, их родственниках, контактах и прочих установочных данных с целью передачи их Министерству обороны Украины.

Если учесть, что после государственного переворота 2014 года действие законов на Украине ограничено, в стране с печальной регулярностью происходят политические убийства, люди пропадают без вести в изоляторах МВД, СБУ и тайных тюрьмах в оккупированной части Донбасса, то деятельность Международного Красного Креста в российском Крыму не стыкуется с заявленными в уставе организации нейтралитетом и гуманитарными миссиями.

Украинские карательные органы неоднократно заявляли, что обязательно дотянутся до всех участников вооружённого сопротивления бандеровскому террору. Передача баз персональных данных об участниках боевых действий – просто подарок для украинских спецслужб. В их лапы передан отличный инструмент для манипуляций и провокаций, ведь уязвимыми становятся в том числе родные и близкие ополченцев.

Посмотрите: неонацисты из группировки «С14» всего несколько дней назад напали и избили Елену Бережную, мать Ирины Бережной, экс-депутата от «Партии регионов», трагически погибшей в прошлом году.

Ирина Бережная не воевала с бандеровцами с оружием в руках, а всего лишь открыто высказывала своё несогласие с разгулом репрессий и произволом, что установился на Украине после победы «Евромайдана».

Тем не менее хунтари отыгрываются на Елене Бережной. После избиения неонацистами, её арестовала нацполиция по обвинению в ношении георгиевской ленточки.

В свою очередь, виновным в сливе персональных данных крымчан и донбасских ополченцах с беженцами украинским спецслужбам (а сомнений, что этой в этой базе данных копаются именно украинские спецслужбы, а не местные гуманитарные организации, не возникает) будут всего лишь привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, которая предусматривает штраф с должностного лица в сумме 1-2 тысячи рублей или дисквалификацию на срок до трех лет, и от 10 до 20 тысяч рублей штрафа с юридического лица.

Следует признать, что по крайней мере в Севастополе украинские спецслужбы работают с выдумкой, используя «доброхотов» из российской гуманитарной организации. В то время, как с гадюшником борется Роскомнадзор административными штрафами. Очень надеемся, что это не так и дознание Роскомнадзора – только первый шаг по приведению в чувство отделения Международного Красного Креста в Крыму.