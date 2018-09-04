Лавров предупредил, что до выборов с Киевом разговаривать больше не о чем

04.09.2018, Киев, Ольга Козаченко

Нынешние киевские власти уже не смогут изменить свою деструктивную позицию, направленную на саботаж Минских договоренностей.

Об этом на встрече со студентами МГИМО заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает “Коммерсант”.

«Мы сыграли решающую роль в выработке минских договоренностей, которые остаются единственным путем преодоления на востоке Украины. Мы готовы этому всячески способствовать. Но, к сожалению, не от нас только зависит урегулирование на основе минского комплекса. Едва ли до выборов на Украине киевские власти смогут изменить свою полностью деструктивную линию на саботаж и подрыв всего того, о чем договорились лидеры России, Германии, Франции и Украины в феврале 2015 года», – полагает глава МИД РФ.

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По его словам, конфликт на конфликт на Украине «сформировали» США при администрации президента Барака Обамы, а сейчас его «сохраняют в разогретом состоянии», чтобы на границах с Россией «были раздражители».

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, в МИД РФ заявили, что Киев решил перейти к сценарию кровавой бойни.