Лавров признал прозорливость Сталина

26.09.2019, Москва, Олег Кравцов

МоскваНевыдача США въездных виз российским делегатам для участия в Генеральной ассамблее ООН является хамством, которое не останется без последствий.

Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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Он отметил, что среди сотрудников, которым отказали в визах, практически все ранее неоднократно ездили на мероприятия различных органов ООН.

«Но мы уже привыкли к американским манерам — с них станется. Конечно, мы резко отреагируем, постараемся ответить. Такое хамство терпеть нельзя», – сказал Лавров.

Также он заметил, что в России «хорошо изучили мелочность и недобропорядочность» американских политиков, рассказав, как в прошлом конгрессмены США очень просили разрешить включить в состав посетившей Москву делегации сенатора Рона Джонсона, который находился в российском санкционном списке, сформированном исключительно в ответ на то, что российским парламентариям перекрыли въезд в США.

В Москве согласились, оговорив, что ответный визит парламентской делегации также должен состояться с участием одного или нескольких человек, формально находящихся в американском санкционном списке, чтобы показать, что по крайней мере по линии парламентской дипломатии отказываться от конфронтационных и контрпродуктивных подходов.

«Нас заверили, что так оно и будет. В этом году, когда российская делегация по приглашению Конгресса США собралась в поездку, нам сказали, что «категорически невозможно» выдать визу кому бы то ни было из санкционного списка. Это в их понимании — американская исключительность: им все можно, а всем остальным — как они разрешат. Печально», – сказал глава МИД РФ.

Он напомнил, что когда российскому начальнику профильного отдела ДНКВ, который должен был ехать на заседание комиссии ООН по разоружению в апреле этого года, не выдали визу, Москва официально внесла предложение не проводить сессию комиссии на территории США, если все делегации не будут иметь права направить туда того, кого считают необходимым для продвижения своих позиций и отстаивания своих интересов.

«Теперь придется уже, видимо, ставить вопрос, как быть со штаб-квартирой ООН. Между прочим, когда обсуждалось создание ООН и дошли до месторасположения штаб-квартиры, Иосиф Сталин предложил, чтобы она разместилась в Сочи. Это было прозорливо», – считает Лавров.

При этом он полагает, что к выходке с невыдачей виз не имеют отношения ни президент США Дональд Трамп, ни госсекретарь Майк Помпео,а это сделали чиновники среднего звена.

«В Вашингтоне есть бюрократия, которая взращена на антисоветчине, сейчас — на русофобии, которая хочет переждать любые позитивные нотки, звучащие порой из Белого дома в отношении необходимости налаживать с Россией нормальные отношения», – резюмировал глава российской дипломатии.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», США не выдали визы 10 предстаивтелям России для участия в Генассамблее ООН, после чего в Госдуме пообещали американцам «очень серьезный ответ».