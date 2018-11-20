Либералы продолжают раскачивать ситуацию в Москве

20.11.2018, Москва, Максим Карпенко

В Москве продолжается конфликт между жильцами домов №18, 20 и 22 по ул. Ивана Франко и представителями строительной компании ПИК, которая планирует возвести многоэтажку прямо во дворе этих домов.

Накануне полиция и представители частного охранного предприятия снесли палаточный лагерь, который разбили жители на месте будущей стройки.

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Вчера вечером также территория была обнесена забором, а по периметру расположились охранники, чтобы недовольные жильцы не снесли его, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Прибывший на место экс-депутат Госдумы, либерал Дмитрий Гудков подчеркнул, что жители микрорайона против строительства здесь нового дома и их дальнейшего расселения в другие квартиры, так как микрорайон, по программе правительства Москвы, подлежит сносу.

«Что говорят жителям: вы здесь – никто. Все ваши 37 домов определены под «реконструкцию». Это в реновации как бы учитывалось голосование жильцов. А реконструкция – просто берем и сносим, а жителям даем новые квартиры. Вот только – когда-нибудь потом. На Ивана Франко ПИК предлагает следующую схему: ближайшие два года под окнами, на расстоянии вытянутой руки, идет стройка. И лишь после этого, в 2020-м, жителям дадут новые квартиры. Где-то. Понравится или не понравится – большой вопрос, домов-то еще нет. Но тут никого не спрашивают: Собянин разрешил», – отмечает Гудков.

По словам политика, на данный момент жильцы и представители компании-застройщика договорились провести встречу в присутствии либеральных депутатов, заморозить стройку на 10 дней и обеспечить свободный проход по двору.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Москве полиция пресекла попытку либерального майдана.