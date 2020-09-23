Протесты в Белоруссии заходят на второй круг и могут вспыхнуть с новой силой

23.09.2020, Москва, Елена Острякова

Точно так же, как в ночь после выборов сегодня на улицы Минска вышло относительно небольшое число людей – протестовать против внезапной инаугурации Александра Лукашенко. И точно так же против них были применены спецсредства, и производились жесткие задержания.

Силовики изначально блокировали центральную площадь Независимости, но потом, будто узнав о планах протестующих, сняли оцепление, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Майданщики вновь собрались у стелы «Минск город-герой», откуда открывается прямой путь к резиденции президента. Но этот путь был надежно блокирован, и несколько сотен людей просто стояли у памятника.

В этот момент ОМОН пошел в наступление, оттесняя людей. Начались задержания. В толчее пострадали две женщины. Что с ними произошло, непонятно, но на видео помощь раненым оказывают сами силовики.

Потом в ход пошли водометы. Они обливали людей окрашенной водой – помечали.

После этого протесты переместились в районы. Майданщики пытались блокировать улицы. Их снова задерживали. Зафиксировано несколько случаев применения слезоточивого газа.

Примечательно, что параллельно протестам по Минску ходил марш в поддержку Лукашенко. На одном из видео фиксируется, как колонны антагонистов проходят мимо друг друга, выкрикивая альтернативные лозунги, но столкновения не происходит.

Оппозиционные СМИ раскручивают фото и видео раненых, а значит, вполне вероятно, что может повториться «эффект Окрестина», когда белорусы, увидев жесткость милиции к заключенным в СИЗО, массово вышли на улицы.

Если в ночь после выборов протестующие вели себя агрессивно, то сегодня скорее задиристо, дразня силовиков. Боевиков не наблюдается, хотя днем польская сеточка телеграм-каналов распространяла видеоинструкцию по силовому противостоянию. Только в одном ролике видно, что молодые люди кидают камни в щиты милиционеров.

Какой эффект дадут силовые разгоны малочисленных протестов станет понятно в воскресенье, когда у белорусов по расписанию Майдан.