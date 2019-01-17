Майдан может повториться, но лишь в виде фарса

17.01.2019, Москва, Игорь Петров

У граждан Украины нет желания участвовать в уличных протестах, а потому поптыки организовать очередной Майдана по итогам предстоящих выборов обречены на провал.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Украине очень часто говорят о перевороте, но его некому воплощать. Переворот – это что-то из конспирологических теорий. При этом каждый из кандидатов рассматривает для себя вариант, что если не будут получена победа во втором туре, 21 апреля, то после 21 апреля выводить людей на улицу, организовывать Майдан”, – сказал эксперт.

По его словам, каждый из проигравших будет, очевидно, прибегать к этой методике.

“Хотя сегодня, несмотря на то, что уровень протестных настроений достаточно высок, желания у людей выходить на улицу нет. Поэтому даже если кто-то и организует майдан, то вряд ли сможет распорядиться этой технологией настолько эффективно, чтобы повторить события 2014 года. Скорее всего, это повторение будет в виде фарса», – резюмировал Бондаренко.