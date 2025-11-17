Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Вороватый укро-диктатор Зеленский прибыл во Францию для «подписания исторического соглашения для усиления украинской авиации». Эммануэль Макрон встречал гостя на взлетной полосе авиабазы Виллакюбле, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Приём был организован с почётным караулом и военной техникой. Тут же было подписано соглашение о намерениях Украины закупить до 100 истребителей Rafale, а также средства ПВО и беспилотники.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Эксперты говорят: очередные гастроли по Европе (вчера Греция, сегодня Франция) нужны Зеленскому для отвлечения от коррупционного скандала с «плёнками Миндича».

«Этот «исторический контракт» не призван помочь военным путем, а просто прикрыть срам. На войну, на обстрелы, на суть дела, эти все поездки Зеленского очень-очень опосредовано влияют», – сказал украинский журналист Александр Шелест, признанный в РФ иноагентом.

Российский американист Алексей Наумов уверен: несмотря на вскрывшееся воровство Зе-команды, лидеры ЕС не дадут войне остановиться.

«Макрон приобнимет Зеленского, похрустит своей булкой и скажет: «мы поддерживаем Украину, мы понимаем, что бывают случаи коррупции, но Зеленский пользуется нашим доверием». Это поможет Зеленскому этот репутационный скандал сгладить. Ему надо будет показать, что европейские страны все равно на его стороне… Макрон, Страмер, Урсула и Мерц будут поддерживать всю эту мясорубку… Зеленского будут спасать всем коллективным брюссельским обкомом».

Объявленный в РФ в розыск укро-политолог Юрий Романенко напомнил: во время Майдана-2014 Янукович тоже ездил в Китай, делая вид, что «власть сильна».