01.06.2018, Мариуполь, Анастасия Самойлова

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Мариуполь накрыло ядовитым смогом

В Мариуполе 5 июня местные жители проведут митинг в связи с угрозой экологической катастрофы.

Призыв выйти на митинг опубликован на официальном сайте города Мариуполь, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как рассказали организаторы акции, делать это их заставляет ухудшение экологической ситуации, которое горожане наблюдают в последние месяцы.

«На меткомбинатах растут объемы производства, при этом оборудование остается ветхим. Горожане почти ежедневно фиксируют клубы рыжего и черного дыма над «Азовсталью» и рыжие хвосты над ММК им. Ильича. Люди задыхаются, дети болеют, а нам рассказывают о том, как Новинский и Ко открывают фильтры на аглофабрике», – говорят организаторы митинга.

Активисты подчеркивают, что никаких политических требований у них нет.

«Мы вне политики. Наша цель – чистый воздух для мариупольцев. Мы планируем обращаться к местным властям, центральным органам власти и представителям Метинвеста с требованием добиться соблюдения экологических стандартов. Понятно, что заводов без выбросов не бывает. Но мы требуем, чтобы предельно допустимые концентрации не превышались», – говорят организаторы.

Отметим, что ранее корреспондент «ПолитНавигатора» передавал о том, что городским властям нет дела до жителей мариупольских сёл, которые живут в «вонючем аду».