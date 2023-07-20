Марочко рассказал, как блокада украинских портов поможет ВС РФ

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Решение Минобороны о начале морской блокады украинских портов позволит ВС РФ сконцентрироваться на выполнении боевых задач.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил спикер Народной милиции ЛНР и местный военный эксперт Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Респект тому, кто принял это решение. Если вы промониторите общественность, то все это восприняли с огромным воодушевлением. Потому что – цацкаться уже хватит, сколько можно вести такую мягкую игру в нейтралитет, очень мягко реагировать на Запад, который не очень-то выбирает средства для того, чтобы дискредитировать РФ. С точки зрения общественного мнения – это огромный плюс. С точки зрения тактики и стратегии – это тоже колоссальный плюс, потому что для наших военнослужащих было затруднительно вести деятельность по охране рубежей РФ, когда частные суда под прикрытием могли завозить всё, что угодно, на территорию Украины. Более того, ослабление Украины в экономическом плане нам тоже играет на руку. Все методы для достижения цели очень хороши», – сказал Марочко.

Он подчеркнул, что лишних кораблей в северной части Чёрного моря уже нет, и ВС РФ могут сосредоточиться на военных вопросах.

«В таком направлении нужно и действовать. На каждый выпад нужно действовать адекватно, давать адекватный ответ. Потому что безнаказанность порождает вседозволенность. Нужно это прекращать», – добавил эксперт.

В студии поинтересовались, что случится, если Минобороны выполнит свою угрозу, и начнёт топить идущие в украинские порты мирные суда – ведь в таком случае от России могут отвернуться многие союзники.

«На ум сразу приходит детская считалочка «Кто не спрятался – я не виноват». Более того, Минобороны сделало предупреждение, разослало всем заинтересованным письма, в которых уведомили о действиях российской армии. То есть, здесь мы сделали абсолютно всё возможное. А если кто-то посчитает, что мы блефуем, то это его проблемы. По сути, мирные суда не должны идти туда, где идут боевые действия. Более того, не сомневаюсь, что Украина тоже попытается воспользоваться этим фактом. Мы уже знаем их сущность, они могут сами подорвать какое-то гражданское судно, и обвинить в этом РФ. Здесь нужно действовать жёстко и прямо. Мы предупредили», – добавил Марочко.