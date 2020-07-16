Матвиенко опасается атак дронов на нефтяные вышки России
В России осенью будет ужесточены правила эксплуатации беспилотных летательных аппаратов, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Об этом она сказала во время дискуссии с сенатором Сергеем Арениным на заседании в среду, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Аренин рассказал, что накануне состоялось заседание, где была высказана озабоченность вопросом отсутствия правил использования беспилотных летательных аппаратов, что несёт угрозу как охраняемым объектам, так и общественной безопасности.
По его словам, такую озабоченность высказывают, в том числе, военные летчики, поскольку летательные аппараты часто появляются близ объектов повышенной опасности.
«В этой связи просим дать нашему комитету поручение по проработке вопросов законодательного регулирования использования беспилотных летательных аппаратов», – сказал Аренин.
Матвиенко вспомнила, что в 2019 году в Саудовской Аравии в результате нападения летательных аппаратов на нефтяные скважины крупнейшей компании страны был нанесен колоссальный вред.
«Тема актуальная, сейчас это активно развивается, нужно жесткое законодательство, которое регулировало бы использование летательных аппаратов в целях защиты, в том числе, важных стратегических, инфраструктурных и иных проектов», – отметила председатель СФ.
Она дала поручение профильному комитету рассмотреть этот вопрос на осенней сессии.
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