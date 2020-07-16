Матвиенко опасается атак дронов на нефтяные вышки России

16.07.2020, Москва, Владимир Гладков

В России осенью будет ужесточены правила эксплуатации беспилотных летательных аппаратов, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Об этом она сказала во время дискуссии с сенатором Сергеем Арениным на заседании в среду, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Аренин рассказал, что накануне состоялось заседание, где была высказана озабоченность вопросом отсутствия правил использования беспилотных летательных аппаратов, что несёт угрозу как охраняемым объектам, так и общественной безопасности.

По его словам, такую озабоченность высказывают, в том числе, военные летчики, поскольку летательные аппараты часто появляются близ объектов повышенной опасности.

«В этой связи просим дать нашему комитету поручение по проработке вопросов законодательного регулирования использования беспилотных летательных аппаратов», – сказал Аренин.

Матвиенко вспомнила, что в 2019 году в Саудовской Аравии в результате нападения летательных аппаратов на нефтяные скважины крупнейшей компании страны был нанесен колоссальный вред.

«Тема актуальная, сейчас это активно развивается, нужно жесткое законодательство, которое регулировало бы использование летательных аппаратов в целях защиты, в том числе, важных стратегических, инфраструктурных и иных проектов», – отметила председатель СФ.

Она дала поручение профильному комитету рассмотреть этот вопрос на осенней сессии.