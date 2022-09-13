Медведев открытым текстом предупредил Запад о ядерной войне

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев крайне резко отреагировал на презентованный сегодня в Киеве проект «гарантий безопасности Украины», согласно которому отвергаются требования РФ о нейтральном статусе бывшей советской республики, страны Запада признают ее в границах 1991 года и продолжают накачку оружием.

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«Киевская камарилья родила проект «гарантий безопасности», которые, по сути, являются прологом к третьей мировой войне. Конечно, никто никакие «гарантии» украинским нацистам не даст. Это ведь почти то же, что применить к Украине ст. 5 Североатлантического пакта (Вашингтонского договора)…

Наши заклятые друзья – западные начальники разных калибров, к которым обращено это истерическое воззвание, – должны, наконец, понять одну простую вещь. Она прямо касается гибридной войны НАТО с Россией. Если эти недоумки продолжат безудержную накачку киевского режима опаснейшими видами вооружений, то рано или поздно военная кампания перейдёт на другой уровень. У неё исчезнут видимые границы и потенциальная предсказуемость действий сторон конфликта. Она пойдёт по своему собственному военному сценарию, вовлекая в него новых участников. Так было всегда.

И тогда уж западным странам не удастся отсидеться в своих чистеньких домах и квартирах, посмеиваясь над тем, как они аккуратно ослабляют Россию чужими руками. Всё заполыхает и вокруг них. Их люди хапнут горя по полной программе. У них в прямом смысле будет гореть земля и плавиться бетон. Нам тоже сильно достанется. Всем будет очень-очень плохо. Ведь сказано: «От этих трёх язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей» (Откр. 9:18).

Но пока недалёкие политиканы и их туповатые think tanks, задумчиво покручивая бокал вина в руках, рассуждают о том, как они смогут расправиться с нами, не вступив в прямую войну. Унылые идиоты с классическим образованием», – говорится в заявлении Медведева.